Roma, scossa di terremoto 3,4: tra i vari epicentri uno Tivoli

Ieri, in provincia di Roma, si è verificata l’ennesima scossa di terremoto in territorio laziale. Purtroppo la regione non è l’unica zona in cui si stanno registrando eventi del genere. Anche in Campania infatti, ultimamente sono sempre più frequenti micro-scosse.

I movimenti sono iniziati in tarda mattinata, intorno all’ora di pranzo. Sono stati in molti ad avvertire la lieve scossa che si è registrata nel comune di Colonna, pari ad una magnitudo 2.2

Poi, in serata, la terra ha di nuovo tremato, ma con una scossa più forte. Intorno alle 22 infatti, ci sono stati almeno 5 secondi di paura, soprattutto nell’area di Tivoli.

Secondo quanto riportato dall’Ingv attraverso Twitter, una scossa di magnitudo di 3.4 è stata avvertito distintamente anche nella periferia di Roma

Questa volta però, l’epicentro è stato individuato nel comune di Ciciliano, piccolo comune sito a circa 10 chilometri da Tivoli.

Seppur modesta di magnitudo, l’ultima scossa ha allarmato numerosi cittadini, buttati giù dal letto a causa del tremore.

La paura si è fatta immediatamente sentire sui social. Da Guidonia a San Basilio, da Monterotondo al Salario, sono stati in moltissimi quelli impressionati dalla scossa.

Fortunatamente, non si è registrato nessun danno a persone o abitazioni.