Britney Spears diventerà mamma per la terza volta: ecco i dettagli

Solo sei mesi fa, dopo 13 anni, il tribunale di Los Angeles ha revocato la “conservatorship” della cantante statunitense Britney Spears. Quest’ultimo era lo strumento legale con cui per più di un decennio il controllo del suo patrimonio e di molti altri aspetti – anche privati – della sua vita avevano ricevuto l’affidamento a dei tutori esterni.

Di recente, Britney Spears ha firmato un contratto da 15 milioni di dollari con la casa editrice Simon & Schuster per un libro sulla sua vita, in particolare sarà centrato sugli ultimi 13 anni in cui è stata sotto la tutela legale del padre.

Ma la notizia che nelle ultime ore sta rimbalzando sui social è ben diversa: Britney Spears diventerà mamma per la terza volta. “Mi sono chiesta: “Cavoli, cosa è successo al mio stomaco?”. Mio marito diceva: “Sei incinta di cibo, sciocchina… Ho fatto un test… e uhhhhh beh… sto per avere un bambino!” ha dichiarato la pop star.

La Spears è già madre di due figli, Sean e Jayden, rispettivamente di 16 e 15 anni, avuti dall’ex marito Kevin Federline. Il post continua con un riferimento proprio alle precedenti gravidanze: “Quando ero incinta ho sofferto di depressione. E devo dire che è stato orrendo. Allora le donne non ne parlavano tanto e alcuni credevano pericoloso che una incinta si lamentasse. Ma adesso le donne ne parlano di più e ringraziando Dio non dobbiamo considerare il dolore come un segreto da tenersi dentro. Questa volta farò yoga ogni giorno e intorno a me spargerò solo gioia e amore“, ha concluso la Spears.