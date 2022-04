Irama svela: “Piuma? Il mio scudo, ero vittima di bullismo”. Ecco le dichiarazioni del vincitore di Amici 17, che ricorda la sua nonna

BULLISMO: LA STORIA DI IRAMA- Irama, vincitore di Amici 17, ha svelato le sue esperienza difficile, che lo vede protagonista di un passato in cui era vittima di bullismo. Ecco riportate, di seguito, le sue parole: “Ho avuto episodi in cui c’era un gruppetto che mi voleva menare. Le piume le ho sempre portate come scudo da chi mi prendeva in giro e anche da qualche gruppetto che voleva aggredirmi fisicamente. Ho imparato a essere me stesso totalmente e non essere qualcosa per gli altri, ma non le mollerò mai: non è styling, fanno parte di me, sarebbe come mollare me stesso“, dice al Corriere.

Su “Ovunque Sarai”, inedito presentato a Sanremo 2022, Irama dichiara: “Non lo dissi perché non volevo cercare la notizia o essere paraculo. Postai quella foto con mia nonna senza dire chi fosse ma preferisco non raccontare altro. Le mie canzoni sono spesso legate a persone perse“. Oggi Irama scala le classifiche FIMI e continua a vincere dischi d’oro e di platino. Il suo grande merito è stato quello di non mollare mai, neppure nei momenti più difficili.

