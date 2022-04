Uomini e donne anticipazioni: oggi 12 aprile 2022

Uomini e Donne anticipazioni: dopo la furiosa lite tra Armando Incarnato, Alessandro Vicinanza e Gianni Sperti, il dating show di Canale 5 torna oggi, 12 aprile 2022, a partire dalle 14.45 con una nuovissima puntata di Uomini e Donne.

Nel corso della nuova puntata di Uomini e donne, secondo le anticipazioni, Diego Tavani e Aneta potrebbero essere i protagonisti di un momento dedicato a loro due; infatti, dopo la fine della frequentazione con Armando Incarnato, Aneta ha iniziato a frequentare Diego Tavani e tra di loro è immediatamente scattato il feeling. Entrambi i protagonisti del trono over hanno dichiarato di stare bene… cosa succederà durante la puntata?

Dopo questo momento dedicato a Diego Tavani e Aneta, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, potrebbero accomodarsi al centro dello studio Armando Incarnato e Biagio Di Maro: i due non riescono a trovare la donna della loro vita, questa sarà la volta buona?

Uomini e Donne anticipazioni

Maria De Filippi, nel corso della nuova puntata, potrebbe parlare nuovamente del trono del giovane Luca Salatino che continua a dividersi tra Soraia, Aurora e Lilli. Nei confronti Lilli, Luca nutre diversi dubbi soprattutto per le mancate reazioni di fronte ai baci con le altre corteggiatrici: deciderà di eliminarla? Per scoprirlo non ci resta che collegarci alle 14.45 su Canale 5 per una nuova puntata di Uomini e Donne.