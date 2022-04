Uomini e Donne: le anticipazioni della puntata di oggi

E’ lunedì, il che significa che andrà nuovamente in onda Uomini e Donne, il celebre dating show firmato Maria De Filippi. Ecco quindi tutte le anticipazioni inerenti alla puntata che verrà trasmessa oggi su Canale 5 alle 14:45.

TRONO OVER. Per quanto riguarda il trono over, le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che nel corso della puntata di oggi, vi saranno parecchie sorprese che faranno rimanere con il fiato sospeso il pubblico. Come già gli spettatori hanno avuto modo di apprendere nel corso delle precedenti puntate, Riccardo Guarnieri, l’ex di Ida Plantano, è ritornato nuovamente a prendere parte al programma.

Questa volta, Riccardo è tornato per svoltare pagina e iniziare la conoscenza con una nuova Dama. Dopo la loro prima uscita insieme, la coppia, presente in studio, si confesserà a vicenda le loro reciproche impressioni riguardo a questa sorta di “appuntamento”. Impressioni che sembreranno essere più che positive, visto che sia la Dama che Riccardo affermeranno di essersi trovati molto bene in compagnia dell’altro.

Inoltre proprio oggi, protagonista di questa puntata sarà un altro ex di Ida, Alessandro Vicinanza. Quest’ultimo stava iniziando una nuova frequentazione con una dama, tuttavia proprio lui confesserà di aver interrotto la conoscenza.

Misteriosamente, tutto continua a tacere riguardo alle vicende sentimentali di Gemma Galgani, da sempre una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne.

TRONO CLASSICO. Per quanto riguarda le anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne, sembra che Alessandro Salatino è sempre più indeciso riguardo alle sue corteggiatrice. la scelta è quindi ancora aperta tra Lilli, Soraia e Aurora.

Prosegue invece il percorso di Veronica, la quale confesserà di aver fatto un’uscita insieme al corteggiatore Matteo.