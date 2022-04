Bullismo, minore paga per farsi difendere dai bulli: “Alla ‘scorta’ ha versato 100mila euro”

Bullismo, minorenne paga per farsi difendere dai bulli: “Alla ‘scorta’ ha versato 100mila euro”. L’episodio si è verificato a Vicenza

BULLISMO A VICENZA: MINORE PAGA PER FARSI DIFENDERE DAI BULLI- Un ragazzino di 17 anni, nel vicentino, secondo quanto riportano anche i colleghi di “leggo.it”, pagava il pizzo a tre ragazzi per farsi difendere dai bulli. In particolare, secondo le ricostruzioni, il 17enne avrebbe deciso di sua spontanea iniziativa di dar soldi a un gruppo di 20enni, per farsi proteggere anche durante i suoi spostamenti (non solo a scuola).

In particolare, il ragazzo, uno studente di 17 anni di Vicenza, aveva paura di essere perseguitato e non viveva più tranquillo. Per farsi proteggere dai bulli, versava alla sua “scorta” di body-guard, cospicue somme di denaro. Stiamo parlando di cifre che oscillano dai 20mila fino ai 100mila euro. I genitori del ragazzo hanno denunciato prontamente quanto avvenuto ai Carabinieri. I ventenni sono stati rinviati a giudizio dal gup per circonvenzione di incapace. Resta il fatto molto triste che un ragazzo abbia dovuto “pagare” per non essere preso di mira dai bulli. Una società ideale non può accettare questo.

