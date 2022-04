Anticipazioni Amici 2021, le pagelle e nuova data del serale

Anticipazioni Amici 2021. Domenica è andata in onda la quarta puntata del serale di Amici condotto da Maria De Filippi. La serata è stata scandita dalla performance dei vari ballerini. Purtroppo ad abbandonare il programma sono stati Aisha e Crytical come vi abbiamo annunciato nelle nostre anticipazioni che trovate qui.

Tra gli ospiti della serata Nino Frassica e Sangiovanni. Quest’ultimo ha emozionato il pubblico con il suo ritorno, soprattutto il suo “padrino” Rudy Zerbi.

Vediamo insieme quelle che sono le pagelle dei vari concorrenti durante le loro singoli esibilizioni:

Lda voto 8 contro Nunzio voto 6,5. L’esibizione di Carola e Michele contro Sissi prende un bel 9 per tutti e 3. Nel guanto di sfida che vede impegnati Alex contro Luigi a vincere è Alex con un 7 in pagella e a Luigi va un 6,5. Luigi e Lda insieme prendono la sufficienza contro Alex da 6 anche la sua esibizione. La sfida di Michele contro Sissi vede rispettivamente un 9 e un 9,5.

Novità in vista anche per la nuova data di registrazione che dovrebbe essere mercoledì prossimo e non come di consueto il giovedì. Naturalmente il tutto andrà in onda sempre sabato in prima serata su Canale 5.