Jessica Selassié svela: “Mi prendevano in giro per il mio peso, avevo 25 kg in più”. Ecco le dichiarazioni della vincitrice del GF VIP 6

BULLISMO: IL RACCONTO DI JESSICA SELASSIE’- Jessica Selassié, vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip, non ha vissuto un passato semplice. Ognuno ha i suoi scheletri nell’armadio e la principessina etiope non è da meno. Ecco le parole dell’ex gieffina, riportate anche dai colleghi de “Ilsussidiario.net”: “Oggi mi vedete felice, per quattro anni non lo sono stata per niente. Ero molto in sovrappeso per motivi di salute e solamente con la mia forza e con la mia determinazione ho cominciato a piacermi di nuovo. Ho perso venticinque chili”.

Jessica ha poi così proseguito: “Mia mamma a un certo punto è diventata la mia migliore amica. Sono stata sola, cercavo di affrontare le cose da sola anche se non sempre riuscivo. Io mi piacevo, però percepivo di non piacere gli altri”. Sui primi amori, la Selassié ha svelato: “Ogni volta che qualcuno si avvicinava a me pensavo che fosse una presa in giro, non mi vedevo bella”. Nel Marzo 2022 Jessica ha vinto il GF VIP 6 e per lei il percorso nella casa è stata una vera e propria rinascita. Oggi ha un esercito di fan che la adorano: il suo nome è sempre in tendenza su Twitter, e l’amore certamente arriverà. Magari non sarà Barù l’uomo al suo fianco, ma ci sarà qualcun altro che saprà capirla e apprezzarla come merita.

