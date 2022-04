Fedez crea una sua Fondazione: l’annuncio su Instagram

Non è di certo la prima volta che Fedez dà prova concreta di sensibilità e attivismo nel campo del sociale. L’annuncio della creazione di una sua Fondazione a favore di emarginati e minoranze ne è soltanto l’ultima testimonianza in ordine di tempo. Proprio ieri, tramite alcune storie Instagram, il cantante ha rivelato il progetto in cui ha deciso dedicarsi nel futuro prossimo.

La Fondazione

Fondazione Fedez E.T.S è una realtà filantropica, senza scopo di lucro che opera su tre pilastri fondativi: sociale, solidarietà e pubblica utilità. Lo fa sia attraverso il sostegno a progetti a favore delle categorie più fragili, sia attraverso interventi diretti. L’impegno della Fondazione sarà quindi mirato alla gestione delle problematiche di disagio più urgenti riguardanti ad esempio i minori, le minoranze, le persone in condizioni di emarginazione, indigenza o malattia. A cui si affiancherà la prosecuzione dell’impegno (anche in questo caso sia diretto, sia indiretto) a sostegno dei settori della musica (e, più in generale, dello spettacolo) della cultura, dell’arte e dello sport.

Come è nata l’idea?

L’idea del progetto è nata durante i giorni di degenza in ospedale dopo la delicata operazione al pancreas a cui si è sottoposto. “ Fondazione Fedez è il progetto a cui voglio dedicare tutte le mie energie per i, futuro. Mentre ero in ospedale ho avuto modo di pensare a tante cose da fare, una volta dimesso mi sono subito messo al lavoro. Non vedo l’ora che prendano vita”.

I gesti di solidarietà e l’impegno per il sociale

L’interesse del rapper verso queste tematiche non è una novità. Nel 2020, tramite una grande raccolta fondi, ha contribuito insieme alla moglie Chiara Ferragni alla costruzione di un nuovo reparto Covid al San Raffaele di Milano, e, qualche giorno fa, di fronte all’emergenza in Ucraina ha acquistato un automezzo isotermico della Croce Rossa per il trasporto di medicinali.