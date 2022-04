Anticipazioni Uomini e Donne: Luca sceglierà Aurora?

Ultimo appuntamento settimanale per il talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. A Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15.50, non mancano certo scontri e litigi, ma il programma spesso regala anche delle vere e proprie chicche romantiche. Scopriamo insieme cosa accadrà nella puntata di oggi 8 aprile.

Ieri è stato concesso ampio spazio al trono over, oggi dunque l’attenzione dovrebbe concentrarsi sui tronisti e corteggiatori della versione classica.

Parliamo di Luca Salatino, il cui percorso è iniziato mesi fa, ma sembra che ci vorrà ancora del tempo prima che il giovane compia una scelta. Fino alla settimana scorsa si pensava che avrebbe deciso di uscire dallo studio di Uomini e Donne con una delle due storiche corteggiatrici Lilli e Soraia.

Ma Luca, nonostante l’interesse per entrambe, ha deciso di conoscere anche Aurora, la corteggiatrice per la quale ha avuto un’immediata attrazione fisica al punto da averla portata nuovamente in esterna. Quali reazioni dovremo aspettarci dalle altre due ragazze?

Ritornando al Trono over, al centro dello studio, potrebbe ritornare Armando Incarnato, resosi oggetto di critiche e discussioni, dopo aver deciso di conoscere due dame giunte in trasmissione solo per lui. Chissà questo pomeriggio cosa avrà da comunicarci il nostro cavaliere. Continuerà ad uscire con entrambe oppure chiuderà una delle due frequentazioni?

Anche Biagio Di Maro potrebbe essere uno dei protagonisti di questa puntata, per parlare della conoscenza con Iolanda. Dopo il primo appuntamento, il cavaliere aveva parlato di un bacio, mentre lei aveva smentito tutto. Come starà continuando la loro conoscenza?

Restiamo sintonizzati su Canale 5.