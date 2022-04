Belve: ospiti questa sera Paola Barale e Donatella Rettore

Torna l’appuntamento settimanale di Belve, questa sera su Rai 2 intorno alle 23. Il programma in seconda serata condotto da Franceca Fagnani avrà nel suo carnet 2 nuove ospiti, che racconteranno la loro storia da di “belve”. In genere le donne intervistate dalla Fagnani sono quasi sempre determinate, ambiziose, forti, ironiche, dal vissuto straordinario, che hanno preso posizione. Le elette di di questa sera saranno la cantate Donatella Rettore e la showgirl Paola Barale.



La prima è un’icona rock della musica italiana degli anni ’80, ritornata sulle scene recentemente grazie alla partecipazione a Sanremo 2022. La cantante, insieme alla collega Ditonellapiaga , si è esibita sul palco dell’Ariston con la canzone Chimica, divenuta presto un tormentone. Durante l’intervista non mancheranno giudizi forti da parte della Rettore sulla compagna di palco, ne su altra cantanti come la coetanea Loredana Bertè.

Secondo quanto riportato dal web di Davidemaggio, Rettore racconterà il suo rapporto surreale con la religione, rompendo ogni crisma del politcally correct. “ Piaccio ai gay non alle checche, mentre Raffaella Carrà e Patty Pravo sono icone delle checche vintage”, dirà la cantante questa sera, non preoccupandosi neppure di utilizzare parole come frcio, toia o ne*ro perchè “dipende da come uno lo dice”.

Francesca Fagnani aprirà poi le porte di Belve a Parola Barale. L’ex favorita di Canale 5 racconterà quello che è successo dopo il suo addio al canale Mediaset. Parlerà poi della sua carriera in generale, dei problemi di droga. Racconterà la sua vita privata e professionale, quest’ultima ostacolata, secondo le indiscrezioni di Davidemaggio da un uomo potente. La donna parlerà poi anche del suo rapporto con il compianto Mike Bongiorno.