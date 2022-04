Hu, la rivelazione dopo Sanremo 2022: “Ho subìto bullismo, non prendevo più il bus”. Ecco le dichiarazioni della giovane cantautrice

HU: LA CANTANTE SVELA DI ESSERE STATA VITTIMA DI BULLISMO- Hu, giovane cantante protagonista a Sanremo 2022 insieme ad Highsnob con la canzone “Abbi cura di te”, è intervenuta ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione condotta da Eleonora Daniele e in onda come sempre su Rai Uno. Ecco le parole dell’artista, riportate anche dai colleghi de “ilsussidiario”: “Quando accendo la tv, mi sudano le mani. Ogni volta che vedo queste immagini sto male. Se devo parlare di ‘Numeri Primi’, il mio disco, devo dire che è nato proprio con la necessità di riportare l’attenzione sull’amore. Abbiamo tutti bisogno d’amore e di bene”.

SUL SUO COMPAGNO DI VIAGGIO- “Ora lui sta lavorando al suo prossimo disco. Magari torneremo a collaborare in futuro, per ora le nostre strade si sono divise, ma già prima di Sanremo eravamo due artisti con un proprio percorso separato”.

A seguire, Hu ha fatto una rivelazione sul suo passato difficile: “La mia vita non è stata molto semplice. Devo dire che ho affrontato un sacco di peripezie e vicende, negative e positive – ha detto Hu –. Da piccola mi prendevano in giro: non parlavo molto, sono stata bullizzata per anni. L’ultimo anno di liceo non volevo prendere l’autobus per andare a scuola, perché non mi sentivo bene. A distanza di tempo la ferita si riapre e fa ancora male. Non avessi vissuto quel dolore, però, oggi non sarei qui a portare il mio messaggio ovunque. Con i bulli non ho mai parlato, ma le persone che mi prendevano in giro sono state le prime che mi hanno scritto dopo Sanremo. Quando mi sveglio al mattino, mi sento bene con me stessa e scelgo di prendere il meglio, lasciando il peggio da parte”. Oggi Hu è una cantante famosa ed esprime al meglio ciò che ha da dire tramite la sua più grande passione: la musica.

