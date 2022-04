Tecnologia al servizio della salute: i montascale

I montascale sono fondamentali quando una persona non è in grado di salire o scendere i gradini di casa. È ideale sia in caso di persona con disabilità, che per persone anziane. Si possono installare sia nelle case che nei luoghi pubblici.

Sia gli anziani, che le persone con mobilità ridotta, con un servoscala a poltroncina sono libere di muoversi comodamente in casa propria.

Ci sono molte aziende che propongono prodotti di questo tipo – tra i quali Handicare -, e per poter selezionare il migliore occorre valutarli attentamente.

I vantaggi dell’installazione di un montascale

Come dicevamo, i montascale sono indispensabili quando in casa ci sono anziani o persone che hanno difficoltà a scendere e salire le scale.

Una poltroncina per scale previene le cadute sulle scale ed elimina i dolori articolari alle ginocchia. Sicuramente promuove l’autonomia della persona e tranquillizza i familiari.

Il loro design si integra perfettamente con l’arredamento e consumano poco. Anche il costo del montascale e della sua installazione non è eccessivo, basta dare un’occhiata ai prezzi montascale Handicare.

Tipologie ed utilizzo dei montascale

Esistono diversi modelli di montascale:

rettilinei, che coprono il perimetro della scala;

monorotaia, si installano sul lato interno della scala;

doppia rotaia, si installano sull’esterno della scala;

con curve, che segue l’andamento della rampa.

Si possono quindi installare su ogni tipo di scala, hanno l’accensione sul bracciolo e dispositivi di sicurezza come sensori per bloccare la poltroncina in caso di problemi.

Inoltre, i montascale possono essere a pedana, quindi utili se ad esempio si ha una carrozzina oppure a poltroncina con la sedia che si aggancia alla guida posizionata sulla scala.

Si usa in modo molto semplice: bisogna abbassare il sedile, sedersi ed allacciare eventualmente la cintura. Quindi si preme il pulsante per azionare il movimento ed infine ci si alza dopo aver fermato la scala.

Agevolazioni fiscali e prezzi

Installare un montascale comporta delle agevolazioni fiscali, in quanto è un intervento volto ad abbattere le barriere architettoniche.

Le seguenti agevolazioni fiscali non sono cumulabili:

detrazione Irpef del 50% per ristrutturazioni;

detrazione Irpef del 19% per l’acquisto di dispositivi medici.

Ricordiamo che inoltre la manutenzione va effettuata ogni 6 mesi.

Veniamo alla domanda finale, ovvero quanto costa un montascale. Il prezzo può oscillare fra i 3.000 ed i 15.000 euro a seconda delle caratteristiche.

Se stiamo parlando ad esempio di un piano solo, il costo va dai 3.000 agli 8.000 euro, per una poltrona con massimo due rampe di scale.

Sul prezzo incidono molto le rampe delle scale, quindi se si hanno più di due rampe di scale da coprire il costo salirà oltre gli 8.000 euro.

In linea di massima possiamo dire che un montascale rettilineo costa meno di un montascale per scala curva, perché è più semplice e più facile da installare. Quelli più particolari sono più complessi da installare e quindi hanno un prezzo più alto.

C’è da dire anche che i prezzi dei montascale sono molto legati alla concorrenza del mercato, alla caratteristica del prodotto, oltre appunto alla superficie da coprire.