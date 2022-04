Arturo Minervini e il Napoli a Zon.it: “Aveva ragione lui…”

Arturo Minervini, vicedirettore di Tuttonapoli.net, parla ai microfoni di Zon.it dell’attuale situazione di classifica del Napoli di Spalletti. Con un occhio speranzoso verso il futuro, queste sono le sue considerazioni sugli azzurri.

L’intervista di Arturo Minervini

“Dall’estate scorsa ne è passata di acqua sotto i ponti. Un Napoli rifondato nella mentalità e nelle idee oggi è protagonista di una corsa scudetto al cardiopalma. Qual è stata, secondo te, la chiave di volta di questa rinascita e come è riuscito il mister a lavorare tanto abilmente sul carattere, prima che sulla tattica?”

“Napoli-Verona ha rappresentato uno dei punti più bassi della gestione De Laurentiis. Bisogna ripartire da idee solide e uomini robusti, così l’impatto di Spalletti ha subito dato frutti. La scelta di non fare mercato, senza cedere nessuno e prendendo solo due calciatori (ottimi) in prestito ha trasmesso autostima al gruppo. “Non sanno quanto sono forti” è stato il mantra del nuovo tecnico per tutta l’estate. Evidentemente aveva ragione lui…”

“Oggi per gli azzurri è più che lecito sognare. La vittoria contro l’Atalanta è un messaggio chiaro alle dirette avversarie: il Napoli non teme nessuno. La palla ora passa al calendario, più agevole per qualcuno e più ostico per qualcun altro. Chi deve avere più paura tra le prime tre della classifica?”

“La storia di questo campionato ci racconta che fare calcoli, tabelle o pensare al calendario è abbastanza inutile. Basti pensare al Napoli che ha perso due gare interne con Spezia e Empoli, così come il Milan che con le piccole ha faticato tremendamente per tutta la stagione. Sarà un rush finale deciso da episodi, dalla capacità di tenere altissima la soglia della concentrazione, dove un pallone calciato con convinzione può finire in porta o sul palo e cambiare il destino delle squadre coinvolte. Fare previsioni, visto l’andazzo, non ha molto senso.”

“Il futuro è più che mai incerto. La sicura partenza di Insigne e le voci sulle ipotesi di addio per Mertens, Fabian Ruiz e gli altri giocatori chiave si fanno sempre più insistenti. Alla luce di quanto di buono costruito in questa stagione, credi che il Napoli sarà in grado di rifondare senza smarrirsi?”

“Se c’è una cosa che questo Napoli ha fatto bene in questi anni è proprio riuscire a trovare nuove risorse. Negli anni ha ceduto gente come Cavani, Higuain, Jorginho, Hamsik e Allan riuscendo però a dare continuità al progetto. La rete di osservatori è uno dei segreti di questo club, sono sicuro che troveranno elementi capaci di dare nuova linfa alla rosa. A ciò va aggiunto che Spalletti, con gli addi illustri, potrà dare più spazio e proseguire nel percorso di crescita dei vari Lozano, Elmas e Ounas.”

“Un passaggio sui successi societari è d’obbligo. Il Bari della famiglia De Laurentiis conquista la Serie B, il Napoli preso dalle macerie è stabilmente nelle zone alte della classifica ed è in lotta per il titolo di campione. Tante sono le voci che parlano di un probabile passaggio di proprietà a fine stagione.

Credi che questo farà rimpiangere il presidente De Laurentiis in futuro?”

“La situazione comproprietà è molto delicata, c’è un ricorso in atto presentato dalla famiglia De Laurentiis sulla questione, quindi bisognerà attenderne l’esito. Da quel che mi risulta, Aurelio De Laurentiis non ha nessuna intenzione di cedere il Napoli di cui va assolutamente orgoglioso. Il resto sono spesso speculazioni.”

Così si chiude l’intervista con il vicedirettore di Tuttonapoli.net, Arturo Minervini.