Atalanta-Napoli 1-3: gli azzurri trionfano a Bergamo. Occhi sul Milan

La 31^ giornata di Serie A presenta quasi subito uno dei due big match di questo turno di campionato. Atalanta e Napoli si affrontano al Gewiss Stadium di Bergamo. Entrambe le compagini cercano i tre punti per perseguire i rispettivi obiettivi stagionali. I padroni di casa necessitano della vittoria per restare aggrappati al treno Champions e per sognare l’Europa che conta anche per il prossimo anno. Per gli azzurri è d’obbligo vincere per tenere il passo delle dirette contendenti al titolo di campione di Serie A. La gara è trasmessa in diretta streaming su Dazn con il calcio d’inizio fissato per le ore 15:00.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Napoli

Gasperini continua a fare i conti con l’assenza di Duvan Zapata, convocato per la gara contro la sua ex squadra. Per Spalletti è decisamente più dura: senza Osimhen sarà affidato a Dries Mertens il compito di guidare l’attacco partenopeo.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Muriel. A disposizione: Sportiello, Cissé, Pasalic, Boga, Miranchuk, Rossi, Cittadini, Pezzella, Mihaila, Pessina, Zapata, Maehle. All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Zanoli, Jesus, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne. A disposizione: Marfella, Idasiak, Ghoulam, Malcuit, Tuanzebe, Demme, Elmas, Fabian, Lozano, Ambrosino. All. Spalletti

Segui la diretta live su Zon.it

90+5′ – Partita Finita. Il Napoli trionfa a bergamo. Atalanta-Napoli 1-3.

90+1′ – Altro contropiede del Napoli. Lozano si invola verso la porta difesa da Musso e calcia al limite dell’area. Il tiro finisce alto di poco.

81′ – GOL del Napoli. Lozano si invola in contropiede sull’out di destra nel miglior momento dell’Atalanta e serve bene Elmas sul secondo palo. Il macedone arriva freddissimo sul pallone e fulmina Musso.

76′ – Forcing dei padroni di casa. Boga riesce a calciare bene a giro da dentro l’area con Ospina che compie un autentico miracolo deviando quindi in corner.

74′ – Palla al limite dell’area per De Roon. L’olandese calcia alto. Occasione pericolosa per l’Atalanta.

72′ – La partita in questo momento sembra aver perso di mordente, ma entrambe le squadre tengono alta la guardia.

58′ – GOL dell’Atalanta. Marten De Roon impatta di testa fulminando Ospina. È 1-2.

49′ – L’Atalanta bussa alle porte del Napoli. Cross dalla sinistra e colpo di testa dei neo-entrato Boga. Palla di poco al lato.

46′ – Inizia il secondo tempo di Atalanta-Napoli. Palla ai padroni di casa.

“In che modo siete riusciti a mettere in difficoltà l’Atalanta?”

“Abbiamo ribaltato subito con il rigore e il calcio di punizione. Abbiamo sofferto bene. Cerchiamo di giocare il nostro calcio palla a terra. È il modo più sicuro per portare la partita a casa.” Queste le parole di Juan Jesus ai microfoni di Dazn al termine della prima frazione di gioco.

45+3′ – Cala il sipario sul primo tempo a Bergamo tra le due squadre. Atalanta-Napoli 0-2.

37′ – GOL del Napoli. Schema stupendo su punizione per la squadra ospite. Insigne pesca ottimamente in area Politano che di prima fulmina Musso ad incrociare.

33′ – Mario Rui si libera bene al tiro dal limite dell’area dopo un pericoloso contropiede del Napoli. Musso si supera volando in posa plastica e bloccando il pallone diretto all’incrocio dei pali.

26′ – Ancora Atalanta. Bello scambio nello stretto tra i padroni di casa con Malinovskyi che calcia dal limite dell’area alto.

20′ – Ricomincia a giocare l’atalanta. Freuler stoppa e calcia in una frazione di secondo con il pallone che si spegne di poco al lato.

14′ – GOL del Napoli. Insigne non perdona dal dischetto.

13′ – Dopo il controllo al VAR l’arbitro Di Bello assegna un rigore per i partenopei.

11′ – Intervento di Musso in uscita a valanga su Mertens. Controllo al VAR per il possibile rigore per il Napoli.

8′ – Malinovskyi stacca bene di testa ed impatta verso la porta. Ospina devia in angolo con un tuffo plastico.

4′ – Forcing Atalanta. Arriva il primo calcio d’angolo della gara.

1′ – Calcio d’inizio del match tra Atalanta e Napoli. Palla agli ospiti in maglia rossa.