Juventus-Inter, le probabili formazioni del match

Ci siamo. La partita dell’anno è finalmente arrivata. Alla 31° giornata di Serie A, il Derby d’Italia è di nuovo protagonista anche quest’anno per far capire come andrà il finale di stagione dei bianconeri e dei nerazzurri. La Juventus in caso di vittoria si rilancerebbe ufficialmente per la lotta scudetto, segnando di conseguenza il capolinea per le speranze interiste al titolo. Mentre un successo fuoricasa della Beneamata potrebbe far alzare notevolmente le quote calanti dei campioni d’Italia in carica per il trionfo finale.

Le probabili formazioni

QUI JUVENTUS – Scelte quasi scontate in difesa per Allegri. Confermato ovviamente Szczesny in porta per il derby, protetto al centro da De Ligt e Chiellini con ai lati Danilo e De Sciglio. Cuadrado giocherà più alto, sulla linea dei centrocampisti, opposto a Rabiot sulla fascia opposta, e con la mediana formata da Zakaria e Locatelli. Attacco tecnico, veloce e letale: Vlahovic e Dybala partiranno dal primo minuto insieme.

QUI INTER – Inzaghi recupera tutti i suoi titolarissimi, eccetto De Vrij non ancora disponibile. In porta capitan Handanovic a protezione dei pali, sostenuto da D’Ambrosio, Skriniar (spostato centrale) e Bastoni. Barella, Brozovic e Calhanoglu costituiranno il centrocampo titolare, con Perisic e Darmian sulle fasce. In attacco spazio a Lautaro e Dzeko per provare a ritrovare l’intesa che pare ormai smarrita.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Rabiot; Vlahovic, Dybala. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, De Winter, Miretti, Arthur, Bernardeschi, Kean, Morata.

Indisponibili: Chiesa, McKennie, Kaio Jorge, Akè.

Squalificati: L.Pellegrini.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Radu, Cordaz, Ranocchia, Dumfries, Dimarco, Gosens, Gagliardini, Vidal, Vecino, Sanchez, Caicedo, Correa.

Indisponibili: De Vrij.

Squalificati: -.