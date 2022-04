Atalanta-Napoli: le probabili formazioni del match

Si apre il sipario su Atalanta-Napoli. I bergamaschi cercano la vittoria in un match complicato per restare aggrappati al treno champions. Gli azzurri, per continuare a credere nello scudetto, venderanno cara la pelle e sono pronti a dare battaglia ai padroni di casa. Il match verrà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Dazn a partire dalle ore 15:00.

QUI ATALANTA – Gasperini conferma Musso tra i pali. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Djimsiti, Demiral e Palomino. Hateboer e Zappacosta agiranno sugli esterni a tutto campo, mentre De Roon e Freuler faranno legna in zona centrale. Koopmeiner agirà sulla trequarti alle spalle della coppia composta da Malinovskyi e Boga. Occhio all’incognita Zapata, convocato in extremis.

QUI NAPOLI – Spalletti si affida ancora ad Ospina per difendere i pali azzurri contro l’attacco dell’Atalanta. Zanoli si candida come titolare sull’out difensivo di destra, con Koulibaly e Juan Jesus al centro. Mario Rui inamovibile a sinistra. A centrocampo scalpita Zielinski, ma il teretto dovrebbe essere composto da Lobotka, Anguissa e Fabian Ruiz. Politano ed Insigne agiranno sugli esterni d’attacco, con Dries Mertens pronto a farsi carico della manovra a causa dell’assenza di Osimhen.

Le probabili formazioni di Atalanta-Napoli

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Boga.

All. Gasperini

Ballottaggi: Koopmeiners-Pessina 55%-45%, Hateboer-Pezzella 55%-45%

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Anguissa, Fabiàn; Politano, Mertens, Insigne.

All. Spalletti

Ballottaggi: Zanoli-Malcuit 51%-49%, Fabian-Zielinski 51%-49%

ARBITRO: Di Bello (Alassio – Del Giovane, IV: Massa. VAR: Aureliano, AVAR: Longo)