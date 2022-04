Fiorentina-Empoli, le probabili formazioni del match

La 31° giornata di Serie A pare ormai essere sinonimo di Derby. Oltre al big match serale, la domenica calcistica italiana si aprirà con il derby toscano alle 12:30. Con una viola ormai lanciata verso le zone alte della classifica, la sfida contro i cugini è l’occasione perfetta per confermarsi in campionato. Finalmente arriva anche la grande chance per Cabral, che molto probabilmente partirà titolare.

L’Empoli proverà sicuramente a non alzare bandiera bianca. La vittoria per la squadra di Andreazzoli manca addirittura dal 12 Dicembre scorso, con il successo clamoroso a discapito del Napoli. Riusciranno quindi i toscani a ritrovare i tre punti?

Le probabili formazioni

QUI FIORENTINA – Italiano sembra aver deciso definitivamente una sua linea dei titolari in fase difensiva. Terracciano vince ancora una volta il confronto con Dragowski, e viene confermata in blocco la difesa composta da Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi. Partirà a sorpresa dal primo minuto Maleh, insieme a Torreira e Castrovilli. Tridente sperimentale per la viola: Cabral finalmente avrà l’occasione di partire da titolare, affiancato sulle ali da Ikoné e Sottil.

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Ikoné, Cabral, Sottil. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Dragowski, Rosati, Venuti, Quarta, Nastasic, Terzic, Amrabat, Duncan, Callejon, Saponara, Gonzalez, Piatek.

Indisponibili: Bonaventura.

Squalificati: -.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, S. Romagnoli, Viti, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; F. Di Francesco, Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli.

A disposizione: Ujkani, Ismajli, Luperto, Tonelli, Fiamozzi, Benassi, Stulac, Verre, Biagini, Henderson, Cutrone, La Mantia.

Indisponibili: Haas, Ekong e Marchizza.

Squalificati: Parisi.