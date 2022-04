Sampdoria-Roma: le probabili formazioni del match

La cura Giampaolo sta funzionando a metà in casa Sampdoria, mentre la vittoria del Derby della Capitale sembra aver dato nuova linfa alla Roma di José Mourinho. Ma attenzione a sottovalutare l’effetto Marassi sulla squadra blucerchiata: chi scenderà in campo in questa sfida domenicale di Serie A?

Le probabili formazioni di Sampdoria-Roma

QUI SAMPDORIA – Tre vittorie e 8 sconfitte nelle ultimi 11 di campionato per la Sampdoria: numeri tutt’altro che rassicuranti per una squadra che dopo la sosta è chiamata a macinare punti in chiave salvezza. Si va verso la conferma di Sabiri dal primo minuto, con Quagliarella presumibilmente chiamato a subentrare nel secondo tempo. Gli unici assenti saranno i lungodegenti Gabbiadini e Damsgaard.

QUI ROMA – I giallorossi, invece, sono imbattuti da 9 giornate e hanno vinto 3 delle ultime 4 partite disputate. Mourinho sembra intenzionato a confermare Zalewski al posto di Zaniolo. L’italiano è reduce anche dalle “fatiche” con la Nazionale di Roberto Mancini. Confermato Cristante come partner di mediana di Sergio Oliveira.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Murru; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo. All. Giampaolo

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho