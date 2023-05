Alberto Angela annuncia l’arrivo di un nuovo programma

di Rita Milione

Il noto volto della TV Alberto Angela continua il cammino della divulgazione scientifica ereditato da suo padre Piero Angela: il noto studioso ha annunciato, con un post pubblicato su Facebook, l’arrivo di un nuovo programma di divulgazione scientifica che andrà in onda in prima serata a partire dalla prossima estate. Alberto Angela ha fatto riferimento al nuovo programma da Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, rimarcando quanto sia stata importante per molti giovani la figura di suo padre Piero, scomparso lo scorso agosto.

“Il nuovo programma di divulgazione scientifica non avrà il nome di SuperQuark perché esso è, e rimarrà per sempre, il marchio di mio padre – dichiara Alberto Angela –. Era il suo vestito, lo splendido vascello che lui ha governato per decenni nei mari del sapere. È giusto che rimanga suo per sempre. Ho chiesto alla Rai di ritirare questo nome, come si fa con le casacche dei giocatori più amati di una squadra. La nuova trasmissione, che partirà la prossima estate, non vuole abbandonare tutte quelle ragazze e quei ragazzi, le bambine e i bambini che adesso sono a scuola e che, vedendo questo programma, chissà, magari, decideranno di fare delle scelte, di intraprendere una professione, di andare in una direzione nella vita. Qualunque essa sia”.

“Raccolgo la fiaccola per terra e la porto avanti. Perché è giusto che sia così. Per le nuove generazioni. Perché il viaggio della conoscenza non si fermi mai. Mi auguro che vorrete accompagnarci in questo nuovo viaggio. Ci vediamo in estate. Un caro abbraccio a tutti voi”, conclude Angela.