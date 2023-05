Roma, fatta per il primo acquisto giallorosso

di Antonio Di Mita

In un periodo in cui tutti sono concentrati sul finale di stagione, la Roma non perde tempo e punta gli occhi al futuro. Sarà forse la situazione critica patita dalla sua squadra, con quasi metà rosa indisponibile per infortunio, o la consapevolezza realizzata in questa stagione di non avere una rosa ampia. Sta di fatto che i giallorossi hanno deciso di fare sul serio sin da subito e di iniziare già ora la campagna acquisti per la prossima stagione. Un ragionamento conscio dei problemi riscontrati quest’anno e che mira a rendere ancora più competitiva la squadra capitolina guidata da José Mourinho.

Per tutti questi motivi, la dirigenza giallorossa ha deciso alla fine di chiudere il suo primo colpo di calciomercato. A Roma infatti sbarcherà salvo imprevisti Houssem Aouar, centrocampista francese giovanissimo in forza all’Olimpyque Lione. Il giocatore è stato da sempre seguitissimo da tutte le big europee, una su tutte dalla Juventus, che apprezzava tantissimo la mezzala transalpina. Il brutto infortunio e le poche presenze ottenute in stagione hanno però allontanato tutte le pretendenti che avevano bussato alle porte del Lione.

Tutte, eccetto la Roma, che ha di fatto siglato un colpaccio a centrocampo con il suo acquisto. Basti pensare all’ultima sfida di campionato contro l’Inter, giocata con Bove-Camara titolari a causa di tutte le assenze e degli infortuni patiti in questa stagione. Un giocatore come Aouar è oro per Mourinho, il quale potrà contare dalla prossima stagione su uno dei migliori giovani centrocampisti d’Europa.