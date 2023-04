Juventus, parla Allegri: “Al momento siamo secondi”

di Michele Mastia

L’allenatore della Juventus Max Allegri parla in conferenza stampa in vista della gara di Europa League di domani sera contro lo Sporting Lisbona.

Juventus, le parole di Allegri

“La squadra non è nervosa, ma serena: le pressioni ci sono sempre, siamo alla Juve, e sappiamo che saranno due mesi importanti”. “Proviamo a riempire il calendario di maggio, vedremo se saremo bravi e fortunati a passare in Europa League e in coppa Italia – aggiunge l’allenatore della Juve – poi avremo altre nove gare di campionato: abbiamo fatto 59 punti e siamo momentaneamente la seconda forza, piaccia o non piaccia”. Quanto all’avversario di domani “saremmo dei pazzi a prendere sottogamba lo Sporting Lisbona, ha eliminato l’Arsenal e a questo punto della competizione ci sono grandi squadre”, dice il tecnico della Juventus. “I portoghesi sono imbattuti nelle ultime undici partite, serve rispetto per una squadra tecnica e organizzata – aggiunge Allegri – e il loro tecnico è bravo e nel 2021 ha riportato il titolo di Portogallo allo Sporting dopo tanti anni”.