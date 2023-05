Salerno, Comune concede il complesso San Nicola al Conservatorio Martucci

di Redazione ZON

L’Amministrazione Comunale di Salerno ha deciso di lasciare in concessione al Conservatorio Martucci i locali del complesso di San Nicola della Palma, in via de Renzi, ad uso gratuito, per i prossimi 19 anni.

Secondo quanto riporta il quotidiano La Città, con questo accordo, che può allungarsi ulteriormente facendone richiesta 6 mesi prima della scadenza, il Comune, da una parte, resta proprietario dell’immobile di grande bellezza e valore storico, dall’altro il Conservatorio si impegna a mettere in campo una serie di interventi di riqualificazione.