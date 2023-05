Salerno, non arriva il bus: Polizia accompagna anziana a casa

di Redazione ZON

Un bel gesto di solidarietà quello della Polizia di Stato a Salerno: gli agenti, avvertiti anche da alcuni passanti, avevano notato che un’anziana, in via Ligea, era in attesa del pullman che non arrivava mai.

A riportare la notizia è L’Occhio di Salerno. Di conseguenza, per non farla attendere ulteriormente gli agenti hanno riaccompagnato la donna a casa.