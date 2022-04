Vuoi ballare a San Siro con Alessandra Amoroso? Ecco come fare

“Il 13 luglio sarò a San Siro per il mio primo concerto allo stadio e guardandomi indietro non posso fare a meno di pensare che tutto questo è nato da un provino. Per il mio show ballerò e sarò accompagnata da un corpo di ballo e mi piace immaginare che anche altri, come è stato per me ormai qualche anno fa, possano realizzare un sogno e far diventare la propria passione un lavoro attraverso un provino. Per questo, domenica 24 aprile apriremo le audizioni per cercare alcuni dei ballerini che faranno parte del corpo di ballo di Tutto Accade a San Siro. In bocca al lupo a chi parteciperà e grazie 🍀♥️”, ha scritto Alessandra Amoroso su Instagram, dopo aver annunciato in diretta su RTL 102.5 la bellissima sorpresa.

Come fare

Domenica 24 aprile 2022 si terranno a Roma, presso Planet Sport in Via Appia Nuova 665, le audizioni per entrare a far parte del corpo di ballo che si esibirà a San Siro il 13 luglio 2022 in occasione del concerto-evento di Alessandra Amoroso “Tutto Accade a San Siro“. Se siete dei ballerini, e siete armati di tanto entusiasmo, dovrete recarvi, alle ore 9.00, presso Planet Sport a Roma per fare le iscrizioni per presenziare all’audizione che si terrà alle ore 10.30.

Si cercano queste figure:

Uomini : Modern / Hip-hop / Breaker / Acrobati

: Modern / Hip-hop / Breaker / Acrobati Donne: Modern / Hip-hop

Le coreografie saranno di Veronica Peparini

Per poter fare l’audizione sarà obbligatorio presentare il Green Pass e una vostra foto. Alle ballerine, inoltre, è richiesta la dotazione di scarpe con il tacco. In bocca al lupo a tutti!