Valentino, Alessandro Michele è il nuovo direttore creativo

di Riccardo Manfredelli

Alessandro Michele è il nuovo direttore creativo di Valentino: il 51enne designer romano subentra a Pierpaolo Piccioli a circa un anno e mezzo dal suo divorzio da Gucci. Ritorno in passerella previsto per ottobre, quando in occasione della Fashion Week parigina presenterà le collezioni donna per la primavera/estate 2025.

Nella maison di Piazza Mignanelli, in cui farà il suo ingresso ufficiale martedì 2 aprile, Alessandro Michele ritroverà Jacopo Venturini («Tornare a lavorare con lui è per me un sogno meraviglioso che si realizza», ha detto) col quale aveva già dato vita ad un “tandem delle meraviglie” nel corso degli anni in Gucci, brand per cui Venturini è stato capo dello sviluppo prodotto e dei mercati e che sotto la direzione creativa di Michele ha visto lievitare il suo fatturato di almeno 8 miliardi.

L’approdo di Michele in Valentino è stato accolto con entusiasmo anche da François Henri-Pinault, Presidente e Chief Executive-Officer di Kering, che dallo scorso giugno detiene una quota del marchio (e potrebbe acquisirlo del tutto nel 2028): “Sono molto felice che Alessandro sia stato nominato al vertice della direzione creativa di Valentino, e sono certo che con la sua creatività, cultura e talento eclettico saprà interpretare magnificamente la tradizione di questa splendida maison, e farla brillare». Non frasi di circostanza, ma l’attestato inappuntabile della profonda stima di Kering, già proprietaria di Gucci, nei confronti di quel “figliol prodigo”, chiamato oggi ad una nuova rivoluzione estetica e di costume.