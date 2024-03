Netflix racconta “Il giovane Berlusconi”

di Riccardo Manfredelli

Sarà disponibile in streaming su Netflix dal prossimo 11 aprile “Il Giovane Berlusconi”, docu-serie in tre puntate, diretta da Simone Manettie, che ripercorre l’iperbole del Silvio Berlusconi imprenditore.

Il racconto, impreziosito da interviste inedite e materiale di repertorio perlopiù raro, copre un arco temporale che va dagli Anni Settanta, con la nascita della tv commerciale, al 1994, anno della discesa in politica del Cavaliere (che gli era stata “profetizzata” qualche tempo prima da Mike Bongiorno nel corso di un’intervista televisiva).

“Il Giovane Berlusconi” tra il “pizzone” che rompe il monopolio tv e il Milan

La nascita della tv commerciale è legata a doppio filo alla costruzione di Milano 2: TeleMilanoCavo, la contemporanea Canale5 ammiraglia del gruppo Mediaset, nasce infatti inizialmente come sorta di “tv di quartiere”, al servizio dei residenti per seguire la messa, le riunioni di condominio o le attività sportive dei figli. In quegli anni, il monopolio delle trasmissioni televisive in diretta spettava alla Rai in quanto servizio pubblico; con Telemilano, Berlusconi aggira il sistema inviando a tutte le reti private della “galassia” TeleMilano/Mediaset (entro cui poi saranno acquisite anche Italia1 e Rete4) un “pizzone”, cioè un nastro con sopra registrata la trasmissione, che quindi veniva mandata in onda in differita, e la pubblicità.

Con la caduta del monopolio, prima conseguenza della Legge Mammì del 1990, il gruppo Mediaset fu Fininvest aveva già un proprio palinsesto ben definito tra soap opera, telefilm americani, i quiz e lo sport. Una componente, quest’ultima, fondamentale considerato che dell’impero Berlusconi, che raggiunge il suo massimo splendore nel pieno degli Anni Ottanta, fa parte anche una squadra di calcio, la più titolata a livello europeo tra le italiane, l’A.C. Milan.