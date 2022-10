Alessandro Sarno e la sua depressione

In Italia circa 3 milioni di persone soffrono di depressione. Alessandro Sarno, noto inviato delle Iene, ha parlato a Gaston Zama della sofferenza che ha dentro da ben quindici anni. Scopriamo, insieme, quali sono state le sue parole.

Alessandro Di Sarno: “In autunno cado in depressione sistematicamente”

Alla domanda “Come stai?” Alessandro ha risposto:

“È difficile dirlo. Siamo in autunno e, di solito, in autunno cado in depressione sistematicamente”.

Alessandro è caduto in depressione all’età di 35 anni mentre viveva e lavorava, con successo, in Francia

“Mi ricordo perfettamente quel giorno lì. Ero con la mia Bianchina, una piccolissima macchinina. Ad un certo punto sento questo profumo d’inverno che arriva e mi ricordo che, legato a quell’odore d’inverno, ci fu una profonda tristezza. Arrivai a casa e, praticamente, ero come in uno stato d’anestesia, si era spento qualcosa[…]. Non avevo più voglia di fare niente[…]. La mia ex moglie si è ritrovata, dall’oggi al domani, una persona completamente diversa. I miei figli idem.”.

Alessandro Di Sarno: “Stavo a casa e piangevo”

“Quando i miei figli andavano a scuola io stavo a casa e piangevo[…]. Quando tornavano a casa io facevo finta di stare bene[…]. Pensavo che non c’era più senso a niente e che la mia vita era finita“.

I sintomi della depressione

“Tu sei stanco, come se avessi camminato, come se tu avessi corso. Sei affannato, la tua testa è impallata ed inizi a convivere con queste sensazioni: sofferenza fisica, affaticamento, tristezza profonda. È come se tu ti mettessi un paio di occhiali che ti fanno vedere il mondo diversamente e inizi a criticarti, a dirti che non sei stato un buon padre quantomeno un buon marito[…] fino a quando non ti viene più voglia di uscire di casa. Quando sei depresso non ti lavi nemmeno più[…]. Tutto diventa difficile, pesante”.

Ad oggi Alessandro cerca di combattere la sua depressione con i farmaci e la psicoterapia. Ha anche precisato che è fondamentale riconoscere di avere un problema e di essere affetti, a tutti gli effetti, da una malattia.