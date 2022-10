Giulia Salemi: commozione a Le Iene per le donne iraniane

Giulia Salemi, durante la trasmissione Le Iene, si è commossa pensando alle donne iraniane. Scopriamo, insieme, che cosa ha detto.

Giulia Salemi: ecco le sue parole

“Questa sera vi parlo in Farsi per dirvi che molte donne italiane sanno per cosa lottate, e hanno deciso di tagliarsi e spedire i loro capelli all’Ambasciata iraniana per dire, a chi vi governa, che siamo dalla vostra parte e che la vostra richiesta di libertà è anche la nostra”.

La denuncia dell’ influencer Italo-persiana nei confronti del regime iraniano

Giulia, commossa, non è riuscita a trattenere le lacrime: “È inconcepibile, deprimente, offensivo che voi donne che vi siete sacrificate per raggiungere importanti posizioni nella società iraniana e per farla progredire, ancora oggi dobbiate subire le pretese di un regime che vuole decidere cosa c’è di giusto e cosa di sbagliato in voi”.

Giulia Salemi alle donne iraniane: “Continuate a rifiutarvi di tacere”

“A voi che reclamate la stessa libertà che in passato è stata negata ad altre, come mia madre, va il nostro più grande abbraccio. Continuate a rifiutarvi di tacere, non fermatevi, noi siamo con voi, vi voglio tanto bene. Donna, vita, libertà”– conclude la showgirl.

