Le Iene e il gesto di protesta per sostenere le donne iraniane

Le Iene: a sostegno delle donne iraniane Nina e molte donne dello spettacolo italiano si tagliano una ciocca di capelli

Nina de Le Iene ha intervistato per un servizio della scorsa puntata alcune donne iraniane fuggite anni fa dal loro paese. Purtroppo in paesi come l’Iran essere donna è una colpa che si impara fin da piccoli: scuole separate, hijab dai 7 anni, i bambini e le bambine non possono giocare insieme. Essere donna significa anche non poter cantare o ballare, non poter prendere liberamente in braccio i propri figli o camminare mano nella mano con il proprio fidanzato. Inoltre, per le strade delle città pattuglie di uomini e donne, possono picchiare o arrestare tutte le donne che per qualche motivo non sono considerate a norma. Insomma ogni forma di libertà che noi donne occidentali diamo per scontata, per le donne iraniane non esiste.

Per questo motivo, molte giovani intorno ai 20 anni si caricano una valigia in spalla e fuggono lontano dalle loro case per assaporare il vero significato della parola liberà. E’ quello che hanno fatto le ragazze intervistate da Nina de Le Iene. Una libertà che una di loro ha definito dolce-amara ma pur sempre bellissima dopo anni di paura e vergogna. Hanno lasciato tutto lì (casa, amici, famiglia) ma con la speranza di poterci tornare un giorno e vivere nella pace che il loro paese non ha mai avuto.

Se le donne iraniane sono nell’occhio del ciclone in queste settimane grazie alle rivolte e alle proteste che in tutto il mondo gruppi di donne stanno portando avanti con determinazione e coraggio contro il regime iraniano. Il mese scorso una giovane ventenne, Mahsa, è morta solo perché aveva una ciocca di capelli non coperta dal velo. Da allora molte donne hanno iniziato a ribellarsi e il loro segno di protesta è quello di tagliarsi una ciocca di capelli al grido di “Donna, vita, libertà!”.

L’appello di Nina

Ed è quello che ha scelto di fare Nina, insieme a molte amiche dello spettacolo italiano tra cui Nina Zilla, Laura Torrisi, Cristiana Caracciolo, Margherita Buy e tante altre. Insieme hanno lanciato un appello: chiunque può tagliarsi una ciocca di capelli e inviarla all’ambasciata iraniana in Italia che è sita a Roma, in via Nomentana 361. Inoltre, si può anche pubblicare il video del gesto sui social con l’hashtag #IeneDonnaVitaLibertà.