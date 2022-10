Chelsea-Milan, le probabili formazioni del match

Chelsea-Milan, sfida valida per la 3a giornata della Fase a Gironi di Champions League. Alle ore 21, nella cornice dello Stamford Bridge di Londra, i rossoneri vanno a caccia di punti fondamentali e forse decisivi per il passaggio del turno. Servirà un’impresa al cospetto dei nuovi Blues allenati da Graham Potter, ultimi nel girone e già costretti ad un dentro o fuori.

QUI CHELSEA

Potter recupera Mendy in porta e Cucurella in difesa, Kante sta meglio ma ci sarà solo al ritorno a San Siro. Havertz sta bene ma resta in dubbio così come Jorginho per una botta rimediata nell’ultimo match di Premier. In attacco guida Aubameyang, ex di giornata insieme all’ancora rimpianto e amato idolo dei tifosi del Milan Thiago Silva.

QUI MILAN

Tante le assenze per Pioli: Adli, Thiaw, Vranckx out dalle liste Uefa; Florenzi, Calabria, Messias, Saelemaekers, Ibrahimovic, Kjaer, Theo, Maignan out per infortunio. Il Diavolo decimato e falcidiato si affida alla sua stella Rafa Leao, sperando magari nella prima gioia in rossonero per De Ketelaere. In difesa torna Kalulu dal 1′, chance per Dest sulla corsia destra.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CHELSEA-MILAN

CHELSEA (3-5-2): Mendy; Fofana, Thiago Silva, Koulibaly; James, Mount, Jorginho, Kovacic, Cucurella; Sterling, Aubameyang. All: Potter

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All: Pioli