Inter-Barcellona, le probabili formazioni del match

Tra poche ore si giocherà il terzo turno della fase a gironi della UEFA Champions League 2022/23. Questa sera alle 20:45, allo stadio San Siro il pubblico potrà assistere a Inter-Barcellona del gruppo C. I nerazzurri sono reduci dalla seconda sconfitta consecutiva in campionato e la panchina di Simone Inzaghi inizia a scricchiolare vistosamente. Dall’altra parte il Barcellona è in stato di grazia, attualmente primo in campionato, ricostruito dalla cura Xavi

L’Inter scende in campo con la sua classica disposizione tattica, il suo allenatore dunque intende continuare a seguire il suo credo tattico. Partiranno dal primo minuto Darmian e Mkhitaryan al posto di Dumfries e Asllani. In attacco viene preferito Correa per affiancare Lautaro Martinez.

Il Barca decide di optare per il suo classico 4-3-3 e propone in difesa l’inedito duo Christensen-Garcia. Per i blaugrana pesano parecchio le assenze dei suoi giocatori più importanti come Araujo, Koundé, De Jong e Depay. Sarà della partita però l’insostituibile Robert Lewandowski.

Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di Inter-Barcellona

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Correa. All.: Inzaghi. A disposizione: Onana, Botis, D’Ambrosio, Acerbi, Dumfries, Bellanova, Gosens, Zanotti, Asllani, Gagliardini, Dzeko, V. Carboni. Indisponibili: Brozovic, Cordaz, Dalbert, Lukaku. Squalificati: – Diffidati: –

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Garcia, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembele. All.: Xavi Hernandez. A disposizione: Iñaki Peña, Arnau Tenas, Piqué, Jordi Alba, Balde, Marc Casadò, Kessie, Pablo Torre, Ferran Torres, Ansu Fati. Indisponibili: Araujo, Bellerin, Koundé, F. De Jong, Depay. Squalificati: – Diffidati: –

Arbitro: Vincic (Slo).

Guardalinee: Klancnik (Slo)-Kovacic (Slo).

Quarto uomo: Obrenovic (Slo).

Var: Van Boekel (Ola).

Avar: Higler (Ola).