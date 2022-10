Ad Aspect, Clauser e Zeilinger il premio Nobel per la Fisica 2022

Il premio Nobel per la Fisica 2022 è stato assegnato a tre studiosi molto importanti. Stiamo parlando del francese Alain Aspect, dello statunitense John Clauser e dell’austriaco Anton Zeilinger.

Premio Nobel per la Fisica 2022: scopriamo i dettagli

Nella fattispecie, il Premio Nobel per la Fisica 2022 è stato assegnato ai tre fisici “per gli esperimenti con gli intrecci di fotoni che stabiliscono la violazione delle disuguaglianze di Bell e aprono la strada alla scienza dell’informazione quantistica”.

Dove è stato dato l’annuncio?

L’annuncio è stato dato, come di consueto, a Stoccolma dalla segreteria dell’Accademia Svedese delle Scienze.

I tre ricercatori avevano già vinto il Premio Wolf

I tre ricercatori avevano già condiviso nel 2010 il prestigioso Premio Wolf per la Fisica attribuito loro “per i loro fondamentali contributi teorici e sperimentali ai fondamenti della fisica quantistica”.

Premio Nobel per la Fisica 2022: su cosa si sono concentrate le ricerche?

Le ricerche dei tre studiosi si sono concentrate sul entanglement. Scopriamo, insieme, la definizione della Treccani.

“Legame di natura fondamentale esistente fra particelle costituenti un sistema quantistico (dall’inglese to entangle «impigliare, intricare»). È anche detto, talvolta, correlazione quantistica. In base a esso, lo stato quantico di ogni costituente il sistema dipende istantaneamente dallo stato degli altri costituenti. Tale legame, implicito nella funzione d’onda del sistema, si mantiene anche quando le particelle sono a distanze molto grandi, e ha conseguenze sorprendenti e non intuitive, sperimentalmente verificate. Infatti, è una conseguenza diretta dei principi della meccanica quantistica che la misurazione (intesa in senso quantistico) delle proprietà di una particella influenzi anche quelle dell’altra…”.

Premio Nobel per la Fisica 2022: il profilo dei vincitori