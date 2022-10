Negramaro: scaletta del tour “Unplugged European Tour 2022”

Di fronte all’incertezza per una ripartenza in sicurezza, lo scorso febbraio i Negramaro annunciarono l’annullamento del tour nei palasport che sarebbe dovuto partire a marzo 2022. Da qui la decisione di trasformare lo show nei palasport in un tour nei maggiori teatri italiani ed europei. Siete pronti per scoprire la scaletta dell’Unplugged European Tour 2022?

“Porteremo una bella versione delle nostre canzoni in giro per i teatri. Le canzoni saranno nude e completamente vicine all’essenza con cui sono nati i brani. Rispecchierà proprio l’esigenza di contatto che in questi anni stiamo sognando tanto“, ha dichiarato Giuliano Sangiorgi in vista del tour autunnale nei maggiori teatri italiani ed europei partito lo scorso 30 settembre.

Tour Negramaro 2022

3 ottobre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

7 ottobre – SANREMO – Teatro Ariston

8 ottobre – SANREMO – Teatro Ariston

10 ottobre – BERGAMO – Teatro Creberg – SOLD OUT

11 ottobre – BERGAMO – Teatro Creberg

13 ottobre – BRESCIA – Gran Teatro Morato

14 ottobre – BRESCIA – Gran Teatro Morato

16 ottobre – PADOVA – Gran Teatro Geox

17 ottobre – PADOVA – Gran Tetaro Geox

19 ottobre – FIRENZE – TuscanyHall – SOLD OUT

20 ottobre – FIRENZE – TuscanyHall – SOLD OUT

22 ottobre – NAPOLI – Teatro Augusteo – SOLD OUT

23 ottobre – NAPOLI – Teatro Augusteo – SOLD OUT

25 ottobre – LECCE – Teatro Politeama Greco – SOLD OUT

26 ottobre – LECCE – Teatro Politeama Greco – SOLD OUT

28 ottobre – CATANIA – Teatro Metropolitan – SOLD OUT

29 ottobre – CATANIA – Teatro Metropolitan – SOLD OUT

31 ottobre – BARI – Teatro Team – SOLD OUT

1 novembre – BARI – Teatro Team

3 novembre – BARI – Teatro Team

5 novembre – MANTOVA – Grana Padano Theatre

6 novembre – MANTOVA – Grana Padano Theatre

8 novembre – TORINO – Auditorium del Lingotto

9 novembre – TORINO – Auditorium del Lingotto

11 novembre – BOLOGNA – Teatro Europauditorium – SOLD OUT

13 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica – SOLD OUT

14 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica

15 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica

19 novembre – BARCELLONA

21 novembre – LONDRA

23 novembre – AMSTERDAM

26 novembre – PARIGI

27 novembre – BRUXELLES

29 novembre – FRANCOFORTE

2 dicembre – MONACO

4 dicembre – LUGANO

5 dicembre – ZURIGO

7 dicembre – LUXEMBURG

Scaletta