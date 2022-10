Parlamento Ue: approvata la legge sul caricabatterie universale

Il Parlamento europeo, durante una riunione a Strasburgo, ha approvato la nuova legge sul caricatore unico per i dispositivi elettronici.

Parlamento Ue: ecco la novità

Stando alla direttiva, entro la fine del 2024, tutti i telefoni cellulari, i tablet e le fotocamere venduti nell’Ue dovranno essere dotati di una porta di ricarica USB-C.

La nuova legge sul caricatore vale anche per i computer portatili?

Dalla primavera del 2026, l’obbligo si estenderà anche ai computer portatili.

Parlamento Ue: i dettagli sul voto

Il testo legislativo è stato approvato con 602 voti favorevoli, 13 contrari e 8 astensioni.

Le parole del relatore della legge, Alex Agius Saliba

Come affermato dal relatore della legge, Alex Agius Saliba (S&D), “il caricabatterie comune diventerà finalmente una realtà in Europa. Abbiamo aspettato più di dieci anni per queste regole, ma finalmente possiamo lasciare al passato l’attuale pletora di caricabatterie. Questa legge a prova di futuro consente lo sviluppo di soluzioni di ricarica innovative e andrà a vantaggio di tutti, dai consumatori frustrati al nostro ambiente vulnerabile. Sono tempi difficili per la politica, ma abbiamo dimostrato che l’Ue non è a corto di idee o soluzioni per migliorare la vita di milioni di persone e per ispirare altre parti del mondo a seguirne l’esempio”.

Le nuove disposizioni

Ecco, di seguito, le nuove disposizioni:

Tutti i nuovi telefoni cellulari, tablet, fotocamere digitali, cuffie e auricolari, console di videogiochi portatili e altoparlanti portatili, e-reader, tastiere, mouse, sistemi di navigazione portatili, auricolari e computer portatili ricaricabili tramite cavo , con una potenza massima di 100 Watt, dovranno essere dotati di una porta USB-C.

Le nuove etichette

Le nuove etichette dovranno esplicitare, in modo chiaro, esaustivo e dettagliato, le caratteristiche di ricarica dei nuovi dispositivi.

Quanto risparmieranno i consumatori?

Secondo le stime dell’Ue i consumatori dovrebbero risparmiare circa 250 milioni di euro all’anno sull’acquisto di caricabatterie non necessari.

Parlamento Ue: l’iter della direttiva