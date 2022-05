WhatsApp, da ottobre l’app non sarà disponibile su alcuni cellulari

Una novità cambierà (purtroppo) la dimensione della messaggistica istantanea, che da oltre 10 anni viene utilizzata sui cellulari e non solo sempre da più utenti. Dal 24 ottobre l’app di Whatsapp non sarà più disponibile su alcuni cellulari, tra cui iPhone 5 o iPhone 5c. Questo perché su entrambi i modelli l’ultimo sistema operativo mobile di Apple è iOs 11 interromperà il supporto per iOs 10 e iOs 11. La news è stata riportata dal sito WabetaInfo, dopo aver dato un’cchiata agli aggiornamenti che verranno apportati all’app.

Sia per iPhone che Android, alla fine del supporto di WhatsApp per una certa versione delle due piattaforme, gli utenti ricevono una notifica all’apertura dell’applicazione che invita ad aggiornare. Quando l’update è impossibile su vecchi modelli, non c’è altro da fare che passare a un nuovo dispositivo.

I modelli IOS salvi saranno gli Iphone 5S, 6 e 6S. Secondo quanto riportato da WabetaInfo, “la rimozione del supporto per alcune versioni di iOs è necessaria per dar seguito alle ultime funzionalità implementate su WhatsApp. Aggiornando a una versione recente, gli utenti ottengono benefici anche dalle patch di sicurezza. Aggiornare il proprio sistema è sempre consigliabile“.