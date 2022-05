Cuori connessi: un fumetto contro il bullismo e body shaming

Unieuro e Polizia di Stato insieme per il progetto Cuori Connessi: nasce il fumetto contro il bullismo e il body shaming

Il progetto #Cuoriconnessi è nato per sensibilizzare studenti, insegnanti e famiglie sul bullismo e il cyberbullismo. In più cerca di sviluppare consapevolezza all’utilizzo corretto della tecnologia. Ecco perché è stato presentato un fumetto in cui viene raccontata la vera storia di Madi, una ragazza vessata per il suo aspetto fisico e vittima poi di body shaming.

La storia si conclude con una serie di esercizi che andranno svolti durante le vacanze, per permettere la riflessione durante questo periodo di pausa scolastica. Nella dispensa sono presenti anche dei consigli sul tema da parte della Polizia di Stato e una traccia per un lavoro di gruppo da realizzare per il rientro in classe.

Obiettivo del progetto è quello di realizzare un decalogo contro il cyberbullismo. Le dieci regole infatti saranno scelte fra le tante e diventeranno un manifesto contro l’odio e le discriminazioni in rete.

La storia di Madi è raccontata da Luca Pagliari, autore, giornalista e storyteller da anni impegnato su questi temi e illustrata da Riccardo Rontini, fumettista. Il fumetto sarà stampato in 100.000 copie disponibili gratuitamente nei punti vendita Unieuro.

