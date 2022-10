Cristiana Capotondi svela la sua rottura con lo storico compagno Andrea Pezzi

Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi non stanno più insieme: la piccola Anna è figlia di un altro uomo

Cristiana Capotondi è diventata mamma lo scorso 16 settembre della piccola Anna. In una dichiarazione ad Ansa però rivela a tutti che la bambina non è figlia del suo storico compagno Andrea Pezzi, che nonostante ciò le è comunque stato molto vicino. I due hanno avuto un momento di rottura nell’estate 2021, ma quando lei ha scoperto della gravidanza all’inizio dell’anno, lui si è subito mostrato pronto a starle accanto e a sostenerla.

Queste le sue parole: “Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi; nonostante questo, mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame. Grazie Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui. Te ne saremo per sempre grate. Ringrazio anche tutti coloro che, pur sapendo, hanno rispettato la nostra privacy e coloro che, da oggi, sceglieranno di farlo”.

Anche lui, sempre attraverso Ansa, ha voluto lasciare una dichiarazione: “Dopo 15 anni insieme, all’inizio dell’estate del 2021, Cristiana ed io abbiamo deciso di separarci senza tuttavia comunicarlo, per prenderci tutto il tempo per riorganizzare con calma le nostre vite. Quando, all’inizio di quest’anno, Cristiana ha scoperto di aspettare un bambino, pur non essendo io il padre, mi ha chiesto di restarle accanto nella fase lunga e delicata della gravidanza. Voleva proteggere un momento così importante. Oggi più che mai, a Cristiana va tutta la mia ammirazione e la mia stima“.