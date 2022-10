Un Posto al Sole anticipazioni puntata di oggi, 5 ottobre 2022

Un Posto al Sole anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap in onda su Rai 3 alle 20:45

Un Posto al Sole anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap Rai, in onda su Rai 3 alle 20:45. Come di consueto anche stasera, 5 ottobre 2022, vedremo un nuovo episodio della storica soap ed ecco cosa succederà.

Nunzio ha deciso di dare un taglio alla sua parentesi a Capo Verde: le cose stanno peggiorando di giorno in giorno e deciderà di tornare a Napoli. Solo qui potrà cercare di fare qualcosa per Chiara, aiutato dalla sua famiglia. La Petrone deciderà di seguire il suo compagno ma con grande paura. La giovane è consapevole che, una volta tornata a casa, dovrà affrontare il processo a suo carico e la sentenza potrebbe distruggerla definitivamente. Quale sarà il suo destino?

Chiara e Nunzio sono tornati a Napoli pronti ad affrontare tutte le conseguenze delle loro azioni. La Petrone verrà chiamata in aula. Lui le ha promesso che le resterà accanto qualunque sia la sentenza e la spronerà a non mollare.

Nel frattempo Renato Poggi non intenderà mollare la presa. Alberto deve essere fermato e farà di tutto per impedire che il Palladini porti a termine il suo progetto per la casa vacanza. Purtroppo per lui, Otello non intenderà dargli una mano. Il Testa non può opporsi all’avvocato, che sta facendo tutto secondo la legge. Dopo un duro confronto con l’ex vigile, Renato deciderà di organizzare un piano per portare il suo amico dalla sua parte. Ma convincerà l’incorruttibile Otello Testa?

