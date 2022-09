Mare Fuori: nella terza stagione una storia d’amore omosessuale

Un grande successo ottenuto dalla fiction Mare Fuori, soprattutto da quando Netflix ne ha acquisito i diritti di distribuzione. Le vicende ruotano intorno ai ragazzi detenuti nell’Istituto di Pena Minorile (IPM) di Napoli, alle alleanze, amicizie e amori. E proprio sull’amore che Davide Maggio ha lanciato un’indiscrezione sul suo sito:

“Che la serie trasmessa da Rai 2 (e diventata fenomeno su Netflix) fosse un piccolo gioiello di scrittura, era chiaro ai più. Che si arrivasse a raccontare anche un amore omosessuale all’interno di un contesto come il carcere minorile al centro della narrazione di Mare Fuori è qualcosa che va oltre“.

Mare Fuori 3, trama

Pur non disponendo ancora di una sinossi ufficiale, la stagione 3 di Mare fuori riserverà non poche sorprese al pubblico di Rai 2. L’autrice Cristiana Farina ha dichiarato:

“Nella terza serie affronteremo, tra le altre cose, il potere dell’amore a quell’età che può essere salvifico e può essere dannato, ma di fatto è un modo per diventare adulti, per conoscere qualcosa che fino a quel momento è stata data per scontata o che si è ricevuto, lo si è dato, ma in maniera anche poco consapevole. È una tematica importante, come l’amicizia“.

Quando al cast di Mare fuori 3, invece, sembrano essere confermate due new entry: Lucrezia Guidone e Clara Soccini.