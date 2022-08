Skam Italia: al centro della quinta stagione Elia e il suo percorso di accettazione

E’ stata da poche ora rivelata la trama della quinta stagione di Skam Italia. Avrà come protagonista Elia (Francesco Centorame) e la sua ansia da prestazione legata alle dimensioni sotto la media del suo pene. La serie è diventata negli anni la preferita dalla generazione Z, e non solo, anche per le tematiche trattate; la prima stagione ruota attorno a Eva e alla sua relazione con Giovanni, la seconda segue il coming-out di Martino e l’amore per Niccolò. Nella terza i protagonisti sono Eleonora e Edoardo. Nella quarta c’è Sana. La ragazza è divisa tra la religione islamica che le impone di sposare un altro musulmano, e l’amore per Malik, che non pratica più l’Islam.

Il nuovo capitolo, quindi, avrà come tema principale l’accettazione fisica e sessuale di Elia: “Io e Alice Urciuolo durante il lockdown – dice Bessegato in conferenza stampa – ci siamo messi a immaginare di cosa si potesse parlare questa volta, visto che una delle caratteristiche di Skam è quella di presentare un personaggio al centro di ogni stagione che presenta una problematica compatibile con il nome Skam, che vuol dire vergogna in norvegese . Ci siamo concentrati su Elia, un personaggio di cui si è sempre visto poco nelle stagioni precedenti”, ha dichiarato Ludovico Bessegato.

La quinta stagione di Skam Italia vede un cambio dietro la macchina da presa. A dirigere gli episodi c’è infatti Tiziano Russo, che prende il posto di Ludovico Bessegato; la serie uscirà sulla piattaforma Netflix il 1° Settembre 2022.