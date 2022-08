Fate: The Winx Saga, la data di uscita della seconda stagione

Rilasciato da poche ore da Netflix il trailer della seconda stagione di Fate: The Winx Saga. Data di uscita 16 settembre 2022. Manca pochissimo, quindi, all’arrivo del secondo capitolo della serie ideata da Brian Young (The Vampire Diaries) nonché rivisitazione live-action del cartone animato firmato da Iginio Straffi.

Ritorneranno Bloom, interpretata da Abigail Cowen, Stella, Hannah van der Westhuysen, Musa, Elisha Applebaum, Aisha, Precious Mustapha e Terra, Eliot Salt. La grande novità sarà il personaggio di Flora, interpretata da Paulina Chávez. Se una delle protagoniste originali è stata aggiunta al cast, continua a rimanere fuori Tecna.

Anche quest’anno le ragazze dovranno dividersi tra le lezioni, le sfide e gli amori, vecchi e nuovi. Nel cast anche Danny Griffin (Sky), Freddie Thorp (Riven) e Theo Graham (Dane). E ancora, Sadie Soverall (Beatrix) e di Jacob Dudman (Sam). Tra le new entry, Sebastian e Grey (interpretati rispettivamente dagli attori Éanna Hardwicke e Brandon Grace).

Fate: The Winx Saga: trama

Nel secondo capitolo, l’ex direttrice Rosalind dirigerà la scuola nell’Oltre Mondo, mentre Alfea è cambiata in alcuni suoi aspetti, con i Bruciati che non ci sono più, Silva imprigionato dopo essere stato accusato di tradimento e, infine, il mistero per la scomparsa di Dowling.