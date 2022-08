«Dentista Croazia»: testo e significato del brano

I Pinguini Tattici Nucleari tornano con un nuovo brano. Stiamo parlando di “Dentista Croazia”, un inno a non mollare. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.

“Per molti il titolo non avrà significato, ma per i 250 mila che sono venuti a sentirci live quest’estate sì. Ne abbiamo parlato sul palco: è il nome del nostro primissimo furgone, che affittavamo per girare l’Italia a suonare dieci anni fa. È l’omaggio ad un furgone scassato che avrebbe dovuto portare gli anziani a fare operazioni dentali a basso costo in Croazia e da un giorno all’altro si ritrovò a portare in giro noi. Non lo si può definire singolo: è un gruppo. Non la sentirete in radio, non scalerà nulla e non è fatta per ‘performare’. È un pezzo di vita racchiuso in una canzone, con cui vi vogliamo ringraziare per tutto. Quanto è bello essere una band “.

La canzone è dolce e nostalgica, carica di ricordi e di sogni. Le parole fanno l’amore con la musica e portano la mente dei musicisti in una dimensione onirica e fantasiosa. I componenti della band, infatti, sentono forte, dentro il cuore, i motivi per i quali si sono scelti, sono rimasti insieme ed, infine, hanno vinto:

Cosa diremo ai figli che non avremo mai

Di quelle notti insonni?

Nere pece come mani di benzinai

In cui ci sentivamo i Rolling Stones

Schiacciati in un Ducato

Con le chitarre in mano

In Autogrill a ripassare bene i set

E spendere in Camogli cento euro di cachet

Si respirava un’aria strana dentro i Motel

Come un eterno arrivo

Le macchie di sogni sui letti

Van via con lo Chanteclair

Nessuna luce a San Siro

E noi figli di un Dio che è agnostico

Ma crede nell’oroscopo

E quando muori non ti dice “Dove vai?”

Ti chiede solamente “Com’è andato il live?”

Non metto più magliette di gruppi rock

Ho fatto strada

Sì, ma con l’autostop

A ventisette puoi morire

Oppure diventare un po’ più pop

E tutte le band si rompono

Si scelgono e poi si sciolgono

Ma noi siam fermi a quella notte

Di un Agosto magico

Roma-Milano in quattro ore

Ci vuole tanto tanto cuore

Sulla portiera c’era scritto “Dentista-Croazia”

Era una figuraccia ma costava poco

In settimana portava gli anziani a Zagabria

Per dei denti perfetti ed un sorriso low cost

Ci ridevano dietro le spalle

Ed è così che sono diventate larghe

Aspettando qualche cosa

Che non arrivava mai

Tipo Simo con Fry

Non metto più magliette di gruppi rock

Ho fatto strada

Sì, ma con l’autostop

A ventisette puoi morire

Oppure diventare un po’ più pop

E tutte le band si rompono

Si scelgono e poi si sciolgono

Ma noi siam fermi a quella notte

Di un Agosto magico

Roma-Milano in quattro ore

Ci vuole tanto tanto cuore

E c’è un destino

Che si chiama “destinazione”

Ma non ci arrivi mai

Se provi ad andar di corsa

Non so a che stadio siamo dell’evoluzione

Però forse in questa stessa frase

Trovo la risposta

Ed ora il Dentista-Croazia

Che fine avrai fatto

“Luci a San Siro” adesso te la canta qualcun altro

Ci hai insegnato che si vive solo di momenti

E che qualsiasi cosa passa

Se stringiamo i denti

Non metto più magliette di gruppi rock

Ho fatto strada

Sì, ma con l’autostop

A ventisette puoi morire

Oppure diventare un po’ più pop

E tutte le band si rompono

Si scelgono e poi si sciolgono

Ma noi siam fermi a quella notte

Di un Agosto magico

Roma-Milano in quattro ore

Ci vuole tanto tanto cuore