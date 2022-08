Andare oltre di Niccolò Fabi: il singolo di “un certo peso”

Con un post a sorpresa Niccolò Fabi lancia Andare oltre, il suo nuovo singolo in arrivo il 2 settembre. Un mattoncino sonoro di “un certo peso” che anticipa l’attesissima data del 2 ottobre all’Arena di Verona.

«Rieccoci. Il prossimo 2 settembre verrà pubblicata Andare oltre, una canzone nuova del cantautorefabi. Chi segue questa pagina sarà sorpreso nell’apprendere che non si tratta dell’usuale brioso e disimpegnato ballabile, ma di un bel mattoncino sentimentale di un certo peso. Confidiamo però che, a chi si dovesse trovare in un periodo di ristrutturazione, tale materiale possa risultare utile finanche gradevole. Musicalmente rappresenta il primo incontro con le orchestrazioni del prode Enrico Melozzi e il suono dell’Orchestra Notturna Clandestina.

Un’anticipazione dunque di quello che si potrà ascoltare il 2 ottobre a Verona.

Sul testo meglio soprassedere per il momento… à tout à l’heure.»

Con queste parole Niccolò Fabi annuncia l’uscita di Andare oltre, la nuova canzone pubblicata da BMG, in arrivo il 2 settembre. Una data scelta non a caso, poiché anticipa di un mese esatto il concerto unico che si terrà il 2 ottobre all’Arena di Verona, per festeggiare con i suoi fan i 25 anni di carriera.

Dunque se nulla è casuale, ci ritroviamo a cospetto di una chiave pronta ad aprire un ben più ampio progetto. Andare oltre infatti, vuole accompagnare il pubblico all’inizio di un nuovo viaggio musicale, proprio a partire dalla cover del brano, illustrazione quasi fiabesca a cura di Shirin Amini.

‘

Il nuovo singolo di Niccolò Fabi, disponibile in digitale e sulle piattaforme straming dal 2 settembre, segna anche il ritorno in studio dell’artista. Andare oltre arriva a tre anni di distanza da “Tradizione e Tradimento”.

Il concerto del 2 ottobre: Niccolò abbraccia il suo pubblico

La data del 2 ottobre all’Arena di Verona rappresenta il debutto live di Andare oltre, in occasione dei festeggiamenti per i suoi primi 25 anni di carriera, il cantautore eseguirà il brano accompagnato dall’Orchestra Notturna Clandestina. Pronto a percorrere nuovi universi sonori insieme al Maestro Enrico Melozzi.

L’Arena di Verona è un luogo magico che ha segnato per Niccolò Fabi altre due tappe importanti del suo percorso artistico: l’apertura nel 2000 del concerto di Sting e lo spettacolo in trio con Silvestri e Gazzè, nel 2015. Nel 2022 torna a calcare l’anfiteatro italiano da protagonista, consapevole di aver messo su una fucina di produzione creativa e liberatoria come non poche.

Il suono orchestrale si alternerà al sound intimo, facendo da padrone all’interno di un evento attesissimo. Da anni infatti, Niccolò Fabi incanta con le sue sonorità mai banali e induce alla riflessione attraverso i suoi testi. Il repertorio di questo artista, perla del cantautorato italiano rappresenta un vivido caleidoscopio di emozioni.

I biglietti per il concerto

I biglietti per il concerto, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, sono disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali (https://www.ticketone.it/artist/niccolo-fabi/). Per info clicca qui.