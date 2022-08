Prove di normalità in Ucraina, il calcio ucraino riparte a Kiev

Nonostante la guerra il calcio ucraino riparte: allo stadio Olimpico di Kiev, infatti, lo Shakhtar Donetsk, affronterà il Metalist 1925 e, durante il corso della giornata, scenderanno in campo le altre squadre.

Il calcio ucraino: come verranno organizzate le partite?

Dopo ben sei mesi dall’inizio della guerra, datato 24 febbraio, tutte le partite avranno luogo senza la presenza dei tifosi, con gli spalti completamente vuoti.

Dove si sfideranno le squadre?

Le squadre si sfideranno nella parte occidentale del Paese, il più lontano possibile dagli scontri tra l’esercito locale e i russi.

Gli stadi

Tutti gli stadi, inoltre, dovranno avere a disposizione dei rifugi antiaerei: qualora dovessero, malauguratamente, suonare le sirene tutti dovrebbero scappare e mettersi al sicuro.

Ritorno calcio ucraino: da chi è stata incoraggiata questa scelta?

La scelta di tornare a giocare a calcio è stata fortemente incoraggiata dal presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky.

Le parole dell’allenatore Yuriy Vernydub

Intervistato dal Guardian, Vernydub ha confessato: «Sono un po’ preoccupato di iniziare il campionato in questo momento, qualsiasi persona intelligente lo sarebbe. Probabilmente è la prima volta nella storia che un campionato verrà giocato nel bel mezzo di una guerra. Ma ho visto dei veri bombardamenti con i miei occhi, quindi adesso ho meno paura». Alcuni dirigenti federali hanno condiviso queste preoccupazioni, specialmente per i possibili attacchi mirati da parte dell’esercito russo, mentre Oleksandr Drambayev, ex giocatore del Mariupol ora in Belgio, ha detto alla BBC che «ricominciare a giocare a calcio in Ucraina è una prova di coraggio, ma allo stesso tempo anche molto preoccupante».