Oroscopo di Paolo Fox di Mercoledì 24 Agosto 2022: Sagittario attivo

Ariete Fino a venerdì le stelle sono al massimo quindi speriamo che voi abbiate voglia di qualcosa di più. Avere stelle importanti basta fino a un certo punto perché poi dobbiamo essere anche noi a rimboccarci le maniche e andare avanti. Bisogna risolvere un problema di soldi oppure una questione genitori-figli Alla fine vince chi ha più esperienza e abilità.

Toro Questo è un momento di forza, nel quale bisogna analizzare tutto quello che non va, sia in famiglia che nel lavoro. Affrontare problemi che in amore hanno creato qualche disagio non è facile e inoltre ci sono molti cambiamenti che hanno complicato la situazione. Nel 2023 Giove entra nel segno ecco perché alcuni progetti devono essere spinti da subito.

Gemelli Le stelle premiano la vostra ambizione, da venerdì abbiamo Mercurio favorevole e Venere sempre amica. In alcuni rapporti splende la generosità d’animo, il desiderio di capire il partner e di stargli vicino il più possibile. Le relazioni più belle sono quelle in cui c’è una buona comprensione reciproca. Le relazioni che nascono in questo periodo sono molto intriganti.

Cancro Siete molto motivati a risolvere un problema, a superare qualche difficoltà soprattutto nell’ambito del lavoro dove nella migliore delle ipotesi si parte con un progetto che non si sa bene come finirà, nella peggiore delle ipotesi potrebbe esserci la noia nel ripetere sempre le stesse cose. Se ci sono rivali o ritenete che alcune persone abbiano avuto più di voi non dovete arrabbiarvi per questo.

Leone Il fatto che la Luna oggi entri nel vostro segno zodiacale è certo garanzia di successo ma pensiamo che le prossime ore saranno piene di impegni. Vi lasciate trascinare sempre più dalla passione e in fondo questo è un bene, perché così vi mostrate ottimisti e passionali, e le persone vi apprezzano proprio per questo motivo. Vi piace stare al centro dell’attenzione.

Vergine Vorremmo ricordare ai nati sotto il segno della Vergine che da ieri è iniziato il periodo dei compleanni quindi il Sole è ufficialmente entrato in questo segno zodiacale e speriamo che questo porti una visione più limpida e luminosa della propria vita. Il 2023 sarà un anno di grande forza e fin da adesso bisogna iniziare a lavorare a progetti importanti.

Bilancia Finalmente questa giornata regala un sospiro di sollievo, non perché lunedì e martedì siano state giornate difficili però riteniamo che comunque anche non volendo voi abbiate accumulato qualche ritardo e piccole contrarietà. Bisogna cercare gradualmente di superare i momenti no; buone notizie perché da venerdì Mercurio entra nel segno e questo è un elemento di forza, in particolare per coloro che vogliono portare avanti nuove idee o che hanno in mente di fare cose importanti. Questo weekend regala una visione interessante dell’amore.

Scorpione State vivendo giornate un po’ agitate, spigolose: il problema potreste non essere voi, forse qualche difficoltà c’è con i famigliari, oppure siete preoccupati per una persona. Insomma più che altro è l’ambiente attorno a creare qualche disagio nella vostra vita. Voi sapete che quando una persona non vi offre risposte o in famiglia e con gli amici ci sono delle cose che non vanno bene vi arrabbiate non poco, e tanto per scuotere gli animi vi lasciate andare ad affermazioni anche molto critiche.

Sagittario Saranno tre giorni interessanti, potrete fare un elenco di pianeti favorevoli ma ci limitiamo a dire che avete veramente una grande capacità di azione. Quando abbiamo buone stelle possiamo decidere di fare ma anche di non fare, perché magari stiamo bene così. Avere un cielo come quello di questi giorni è importante, siete protetti almeno fino alla primavera del prossimo anno e pensiamo che già ci sia stata una riconferma, speriamo che voi abbiate già avuto meno problemi.

Capricorno La Luna non sarà più opposta nella seconda parte della giornata. L’inizio dei questa settimana è stato un po’ farraginoso, pesante, ma adesso si può iniziare a guardare il futuro in maniera molto più tranquilla. Poi c’è un grande progetto in ballo, faticoso perché Giove è contrario, ma di grande successo.

Acquario Giornate un po’ faticose, da un po’ di tempo dovete sempre correre per riuscire a finire le cose, arrivate sempre all’ultimo momento e questo può comportare un discreto stress. L’Acquario è il segno zodiacale che produce idee di continuo, e proprio per questo motivo non riesce a fermarsi un attimo, tuttavia sarebbe opportuna una migliore programmazione di tutta la giornata.