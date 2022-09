L’ingrediente perfetto: torna il programma condotto da Maria Grazia Cucinotta

In onda da domenica 18 Settembre 2022 alle 10.50 su La7, La7d, torna L’ingrediente perfetto, il programma settimanale di cucina e di promozione delle eccellenze enogastronomiche italiane. Condotto da Maria Grazia Cucinotta, la trasmissione ha vinto il Premio Moige 2022 – sezione “Intrattenimento, cultura e informazione”.

L’Ingrediente perfetto è prodotto dalla “Me Production Srl” di Elio Bonsignore. In collaborazione con Cairo RCS Media, scritto da Luca Balsamo e Veronica Moccia, diretto da Jonathan Paladini.

La Cucinotta, dalla cucina galleggiante sulle rive del Tevere, presenterà ogni domenica 4 ingredienti perfetti, che saranno raccontati direttamente dai produttori locali, e realizzerà in studio due ricette a stampo tutoriale. Al fiano della conduttrice ci saranno nuovamente Gianluca Mech e Giacomo Vitali con lo spazio dedicato alle ricette light; mentre tra le novità, una nuova rubrica dove la conduttrice racconterà le cucine dal mondo.

Non mancheranno servizi e testimonianze sul territorio italiano alla ricerca degli ingredienti che dal coltivatore arrivano arrivano nei mercati e nelle cucine.

Intervistata da BresciaOggi, la Cucinotta ha dichiarato: “Ho debuttato a teatro a 50 anni. Sono riuscita ad avere un programma in tv ricevendo subito il Premio Moige. Ho imparato che voglio essere me stessa: preferisco la verità, me la tengo cara“.