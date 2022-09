Ricotta salva cena: ricetta rapida e gustosa  

La ricotta è un alimento dalle origini molto antiche e i primi a impiegarla nei loro pasti furono addirittura gli egizi e i sumeri, anche se poi la sua diffusione è avvenuta principalmente durante il Medioevo.

Le versioni più conosciute sono principalmente tre, vaccina, di pecora o di capra e possiede numerose proprietà nutritive.

Oltre a essere povera di grassi, infatti, è ricca di proteine, calcio e sali minerali e nella sua versione senza lattosio può essere tollerata facilmente anche da chi non digerisce normalmente i derivati del latte.

Appartenente alla famiglia dei latticini, si presta a numerose preparazioni, sia dolci che salate.

Non è un caso che, spesso, sia l’ingrediente principale di svariati piatti salva cena, che non richiedono molto tempo o procedimenti complessi per la loro preparazione.

In tanti avranno sentito parlare, ad esempio, della classica ricetta della torta salata ricotta e spinaci, una delle versioni più tradizioni in cui declinare la ricotta. Ma ve ne sono numerose altre.

La ricotta si presta alla perfezione per un antipasto sofisticato, condita solo con fili di miele e gherigli di noci, va bene per condire la pasta, come primo piatto, accompagnata ad altri formaggi per arricchire un tagliere o mantecata ad altri ingredienti per ottenere sfiziosi secondi piatti.

È proprio a una di queste che vorremmo dedicare questo articolo, per suggerirvi una ricetta pratica, veloce, da preparare in meno di 30 minuti e soddisfare il palato dei propri familiari o di una comitiva di amici a cena, anche all’ultimo minuto, senza impiegare troppo tempo, le polpette di ricotta e menta in salsa di pomodoro.

Ingredienti

Gli ingredienti per circa 20 polpette sono:

1 uovo

1 cucchiaio di farina

100 gr. di pan grattato

200 gr. di ricotta (nella versione che preferite)

5 foglie di menta

Sale q.b.

Quelli per la salsa sono invece:

1 spicchio d’aglio

300 gr. di polpa di pomodoro

Sale q.b.

1 cucchiaio di Olio Extra-Vergine d’Oliva

Come preparare le polpette di ricotta al sugo

Per prima cosa è importante far sgocciolare molto bene la ricotta, per evitare che il siero renda l’impasto troppo morbido e difficile da manipolare.

Successivamente schiacciate la ricotta con una forchetta e aggiungete l’uovo e il pangrattato. Salate e mescolate tutto, aiutandovi sempre con una forchetta. Completate aggiungendo la farina e le foglie di menta sminuzzate e terminate l’impasto finché non sarà omogeneo e consistente al punto da poterlo lavorare con facilità.

Preparate le polpette staccando una noce d’impasto e lavorandolo fino a ottenere una forma sferica.

Intanto, in una padella, fate soffriggere l’aglio col cucchiaio d’olio finché non sarà dorato. Rimuovetelo e aggiungete la polpa di pomodoro. Diluite il tutto con una tazzina d’acqua e fate cuocere per circa 15 minuti. Salate e mescolate.

In ultimo unite le polpette di ricotta e terminate la cottura per altri 10 minuti.

Prima di spegnere il fuoco vi basterà solo controllare che le polpette siano cotte.

Versate tutto in un piatto da portata e servite ben calde.