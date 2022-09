Treccia di pan brioche salata, una ricetta insostituibile

La treccia di pan brioche salata è l’ideale se avete ospiti e volete stupirli con un aperitivo ricco di salumi e formaggi

La rubrica di cucina di questa settimana è dedicata alla ricetta della treccia di pan brioche salata, una variante sfiziosa della versione dolce pubblicata il mese scorso: ricetta del pan brioche allo yogurt.

Ecco per voi una ricetta facilissima, morbida e gustosa, per chi ama gli aperitivi in allegria oppure un ottimo salva cena da preparare con anticipo e gustare all’occorrenza. A me piace panificare col lievito madre ma darò anche l’alternativa col lievito di birra.

Rinfresco del lievito madre liquido

Il lievito madre liquido va rinfrescato 4 ore prima della preparazione della ricetta, come d’abitudine, con egual misura di acqua e farina, ad esempio per raggiungere i 150 g della ricetta si useranno 50 g di li.co.li, 50 g di acqua e 50 g di farina. Se ponete il li.co.li alla temperatura di 26 gradi occorreranno circa 4 ore per il raddoppio (se si utilizza il lievito di birra, saltare questo passaggio).

Ingredienti per l’impasto

500 g di farina Manitoba (io ho usato Caputo Manitoba Oro)

220 g di latte freddo

150 g di licoli (oppure 10 g di lievito di birra fresco o 3 g di lievito di birra secco)/(o 225 g di lievito madre solido togliendo 75 g di farina dalla ricetta)

2 uova

40 g di zucchero

1 cucchiaino di sale

50 g di burro morbido

1 tuorlo (per spennellare prima della cottura)

Strumenti

Macchina del pane (oppure in alternativa impastatrice, planetaria o Bimby)

una ciotola per la lievitazione dai bordi dritti

Teglia da forno 30×40

Preparazione della ricetta della treccia di pan brioche salata

Per impastare con la macchina del pane o planetaria:

Per l’impasto, io utilizzo la macchina del pane SANA (è possibile usare qualsiasi impastatrice alternativa, una planetaria, ad esempio, oppure il Bimby). Si parte da tutti gli ingredienti nel cestello tranne il sale, il burro e metà del latte. Bisogna aggiungere il latte a filo man mano che si impasta e il sale a metà impasto con pochissimo latte rimanente. Quando l’impasto è diventato bello liscio ed incordato, alla fine, si aggiunge il burro un pezzetto alla volta. In tutto si impasta per una decina di min.

Per impastare col Bimby:

Mettere nel boccale tutti gli ingredienti tranne il sale, il burro e metà del latte. Avviare la modalità spiga e lasciare impastare. Bisogna aggiungere il latte a filo dal foro senza coperchio, man mano che si impasta e il sale a metà impasto con pochissimo latte rimanente. Quando l’impasto è diventato bello liscio ed incordato, alla fine, si aggiunge il burro un pezzetto alla volta. In tutto occorrono 6/7 min. di impasto.

Si fa riposare l’impasto della treccia di pan brioche salata per 30 min. In seguito si unge d’olio la spianatoia e si fa una serie di pieghe di rinforzo ogni 30 min. In totale si faranno tre pieghe a distanza di 30 min. ciascuna. A questo punto si trasferisce l’impasto in una ciotola unta dai bordi dritti, aspettando il raddoppio. Ho utilizzato la macchina del pane come cella di lievitazione ponendo l’impasto a 27°, col caldo non sarà necessario.

Dopo il raddoppio, ho formato la treccia di pan brioche salata rovesciando l’impasto sulla spianatoia infarinata, l’ho diviso in 3 porzioni e formato 3 cordoni che ho intrecciato e messo sulla teglia coperta da carta forno a lievitare nuovamente.

Quando la treccia di pan brioche salata sarà raddoppiata sarà pronta per essere infornata, per farlo divenire lucida possiamo spennellarla col latte o col tuorlo d’uovo.

Cottura della treccia di pan brioche salata

Nella macchina del pane SANA la cottura è di 50 min. a 200° (i primi 30 con vetrini, che poi vanno tolti, per permettere di dorarsi meglio, si può anche cuocere senza vetrini). Invece, se si possiede una macchina del pane di diversa marca, basterà impostare la doratura desiderata e il tempo di cottura di 50 min, verificare la doratura e se risulta ancora chiaro, prolungarla di 5 min.

Cottura nel forno tradizionale

Preriscaldare il forno ed infornare in forno statico a 200° per circa 30 min. circa. Se la treccia di pan brioche salata dovesse scurirsi troppo in superficie, coprire con un foglio di carta argentata.

Infine, sfornare e quando sarà ben fredda, conservarlo in un sacchetto per alimenti ben chiuso.

Farcitura della treccia di pan brioche salata

Da fredda bisognerà tagliarla a metà e riempirla di salumi e formaggi con salse secondo il proprio gusto.

Idee per la farcitura

Salse:

Mayonese, salsa tonnata, philadelphia alle olive, salsa Tzatziki

Salumi:

Mortadella, salame napoli, speck, prosciutto cotto, bresaola,

Formaggi:

Galbanino, mozzarella, groviera, feta, grana a scaglie

Verdure:

Lattuga, pomodorini, rucola, radicchio, cipolla rossa

Abbinamenti sfiziosi

Salsa Tzatziki, pomodorini, cipolla rossa tagliata fine e feta a cubetti, condito con sale, olio evo e origano;

Mayonese, Salame Napoli lattuga;

Mortadella, philadelphia alle olive, radicchio;

Speck, rucola, pomodorini e scaglie di grana.

Consigli

La treccia di pan brioche salata si presta ad ogni tipo di abbinamento, potete sbizzarrire la vostra fantasia, è possibile farcirla anche dolce ed è ottimo per la colazione o la merenda con: marmellate, confetture, crema di nocciola, gelato.

Galleria fotografica

