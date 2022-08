Pan brioche allo yogurt, una ricetta per una golosa colazione

La rubrica di cucina di questa settimana è dedicata alla ricetta del pan brioche allo yogurt, una coccola da farcire come più si desidera, con crema di nocciola o confettura fatta in casa, oppure col miele e accompagnato da un cappuccino caldo e schiumoso.

Vediamo come prepararlo, col lievito madre o col lievito di birra, lascio a voi la scelta, io ho provato entrambe le versioni e sono eccezionali, un’alternativa, se si ha fretta di eseguire la ricetta, è anche quella di utilizzare una lievitazione mista ed aggiungere all’impasto sia il lievito madre che il lievito di birra mescolato nella farina.

Ricetta del pan brioche allo yogurt

Rinfresco del lievito madre liquido

Il lievito madre liquido va rinfrescato 4 ore prima della preparazione della ricetta, come d’abitudine, con egual misura di acqua e farina, ad esempio per raggiungere i 150 g della ricetta si useranno 50 g di li.co.li, 50 g di acqua e 50 g di farina. Se ponete il li.co.li alla temperatura di 27-28° occorreranno circa 4 ore per il raddoppio.

Ingredienti per l’impasto

500 g di farina 0 (io ho usato Nuvola Caputo)

2 g di lievito di birra fresco (oppure 150 g di licoli)

125 g di yogurt bianco

150 g di latte

1 uovo

50 g di zucchero

5 g di sale

1 cucchiaino di aroma Spumadoro (oppure buccia di limone grattugiata o aroma alla vaniglia)

60 g di burro di buona qualità (io ho usato Lupark leggermente salato)

Per la farcitura:

crema di nocciola o confettura

Strumenti

Macchina del pane SANA

una ciotola per la lievitazione dai bordi dritti

una teglia a cerniera 24 cm

Preparazione della ricetta del pan brioche allo yogurt

Si parte da tutti gli ingredienti del pan brioche allo yogurt nel cestello tranne il latte, sale e il burro. Bisogna aggiungere il latte a filo man mano che si impasta. Quando l’impasto è diventato bello liscio ed incordato, alla fine, si aggiunge il sale e si lascia impastare. Aggiungeremo il burro a pezzi lavorato leggermente con le dita per ammorbidirlo. In tutto si impasta per 10 min. è utile fare delle soste per non scaldare l’impasto.

Si trasferisce l’impasto delle brioche in un contenitore unto dai bordi dritti e si attende il raddoppio della massa. Date le alte temperature ho riposto l’impasto in frigorifero tutta la notte. Al mattino seguente ho formato le palline.

Al raddoppio della massa, possiamo procedere formando le palline da 70 g, e si riempiono con un cucchiaino della farcitura desiderata. Si imburra e infarina una teglia e vi si dispongono le palline che devono ancora raddoppiare.

Si spennellano con uovo e si infornano in forno caldo a 200° per circa 25/30 min. fino a doratura. Il pan brioche allo yogurt è pronto.

Spolverare di zucchero a velo prima di servire.

Spero che la ricetta ti sia piaciuta

